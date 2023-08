Bad Sooden-Allendorf bestraft zahlungsunwillige Wohnmobil-Parker

Zorn auf schwarze Schafe

+ © Chris Cortis Viele Leistungen für relativ kleines Geld: Kurdirektor Jens Lüdecke an der Einfahrt zum Wohnmobilhafen in Bad Sooden-Allendorf. © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorf geht gegen Wohnmobil-Fahrer vor, die ihre Stellgebühr nicht entrichten.

Bad Sooden-Allendorf – Den Zorn von Kurdirektor Jens Lüdecke haben sich zahlungsunwillige Reisende zugezogen, die zwar teilweise den Komfort des Wohnmobilhafens im Zentrum von Bad Sooden-Allendorf nutzen, sich dann aber mit ihrem temporären Zuhause auf vier Rädern aus dem Staub machen und so die Gebührenpflicht missachten.

Für 15 schwarze Schafe, die Leistungen, etwa die Entsorgung ihres Mülls, auf Kosten der Allgemeinheit in Anspruch genommen haben, wird die Sache jetzt teuer. Das städtische Ordnungsamt hat auf Veranlassung des Kurdirektors in allen durch Zeugen bestätigten Fällen Bußgeldbescheide in Höhe von jeweils 50 Euro verschickt. Grundlage dafür ist ein unübersehbares Schild, das ausdrücklich auf die Gebührenpflicht hinweist und die Einfahrt zum Franzrasen, sprich: Wohnmobilhafen, ausschließlich Anliegern gestattet.

Zugleich wurde die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen eingeschaltet, in denen Wohnmobilisten rechtswidrig ihre Wassertanks an der Zapfsäule aufgefüllt haben. Lüdecke sieht darin den Tatbestand des Diebstahls erfüllt, der strafrechtlich verfolgt werde.

Mit Datum, Uhrzeit und Feststellung der Kfz-Kennzeichen seien alle Verstöße beweiskräftig belegbar. Ausdrücklich widerspricht der Kurdirektor Darstellungen in den sozialen Medien, wonach Wohnmobilisten auch belangt würden, falls sie sich nur ein Bild von den Stellplätzen auf dem Franzrasen machen wollten. Und auch den Vorwurf, „eifrige Kampf-Rentner“ würden zur „Denunziation“ angehalten, weist er empört zurück. Lüdecke: „Wichtig ist, dass die Leute wissen, dass wir ein Fehlverhalten auch ahnden.“

Überhaupt kann der Chef der Tourismus- und Kuranstalt wenig Verständnis aufbringen für jene Zeitgenossen, die ihr mobiles Wohnheim irgendwo im Stadtgebiet parkten, um der Stellplatzgebühr von täglich 20 Euro zu entgehen.

Darin enthalten seien nämlich die Wasserversorgung, die Wasser- und Toilettenentsorgung, die Müllentsorgung, der Stromanschluss, die Nutzung der Toilettenanlage, der Internet-Zugang und die Kurtaxe von aktuell 3,10 Euro, die darüber hinaus weitere kostenlose Vorteile biete.

Dazu zählten beispielsweise die Fahrten mit dem Stadtbus, der einmalige Besuch des Salzmuseums, Stadtführungen oder die Teilnahme an geführten Radwanderungen zwischen Mai und Oktober.

Ermäßigte Preise gebe es außerdem bei Sonntagskonzerten und Tanzveranstaltungen, in der Werratal-Therme, beim Mini-Golf oder im städtischen Freibad. Unabhängig von der Zahl der Mitreisenden im Wohnmobil verändere sich die Tagesgebühr nicht, hob der Kurdirektor hervor. Und anders als anderswo, werde auch für Haustiere kein Zuschlag erhoben. (zcc)