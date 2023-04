Zukunft der Balzerborn-Klinik in Bad Sooden-Allendorf ungewiss

Von: Stefan Forbert

Teilen

Zukunft weiter ungewiss: die Balzerborn-Klinik in Bad Sooden-Allendorf. © Nicole Demmer

Für einen Teil der Reha-Klinik ist nach der Schließung aus hygienischen Gründen zwar der Betrieb wieder genehmigt worden, doch noch wird der Widerruf der Konzession geprüft.

Bad Sooden-Allendorf – Ungeachtet dessen, dass ein Teil der kurz vor Ostern aus hygienischen Gründen geschlossenen Balzerborn-Klinik in Bad Sooden-Allendorf seit voriger Woche wieder in Betrieb gehen durfte, ist die Zukunft der Reha-Einrichtung weiterhin ungewiss.

Den geschäftsführenden Eigentümern droht nach wie vor der Entzug der Konzession als Privatkrankenanstalt. Wann die Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium (RP) in Kassel, darüber entscheidet, ist nach Angaben deren Pressesprechers aktuell nicht zu sagen.

Das Verfahren sei eingeleitet worden, erläuterte RP-Sprecher Hendrik Kalvelage, nachdem zum einen im März durch den Werra-Meißner-Kreis festgestellte Hygienemängel in der Klinik bekannt wurden und zum anderen bereits im Herbst 2022 finanzielle Schwierigkeiten der Klinikbetreiber. Letztere seien durch die verspätete Zahlung von Löhnen zum Ausdruck gekommen (wir berichteten).

Zur Erinnerung: Mehrere Beschäftigte hatten gegenüber unserer Zeitung beklagt, spätestens ab September zunächst gar kein und dann nur nach und nach ihr Gehalt zu bekommen. Mitgesellschafter Dr. Burkhart Eymer hatte Ende November schließlich zugesagt, dass Löhne und Gehälter ab Dezember pünktlich und in voller Höhe ausgezahlt würden. Nach Informationen unserer Zeitungen muss es aber auch in jenem Monat noch damit gehakt haben. Außerdem wollten die Gesellschafter wegen erwarteter Verluste in Dezember und Januar das Stammkapital aufstocken – quasi um über den Winter zu kommen.

Nun soll laut RP grundsätzlich geprüft werden, ob die Balzerborn-Klinik „künftig weiter von dem jetzigen Klinikbetreiber betrieben werden darf“. Ein Widerruf der Konzession setze voraus, dass die „gewerberechtliche Unzuverlässigkeit“ des Klinikbetreibers festgestellt wird. So werde derzeit geprüft, ob er seinen öffentlich-rechtlichen Zahlungs- und Erklärungspflichten nachgekommen ist.

Rückmeldungen zu ihren Anfragen hat die Gewerbeaufsicht laut RP-Sprecher noch nicht erhalten. Zudem sei man in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Eschwege wegen der Einhaltung der Hygienevorschriften.

Derweil strebt Klinikbetreiber Ekkehart Eymer (Lübeck) an, wie er mitteilte, noch in dieser Woche weitere Reha-Stationen vom Gesundheitsamt für den Betrieb in dieser und der nächsten Woche freigegeben zu bekommen.

Hintergrund: Widerruf der Konzession

Die gemäß § 30 Gewerbeordnung erteilte Konzession zum Betreiben einer Privatkrankenanstalt kann widerrufen werden, wenn der Klinikbetreiber nicht nachweisen kann, dass er in der Lage ist, die Klinik künftig sowohl in finanzieller Hinsicht (Zahlung von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen Abgaben) als auch im Hinblick auf gewerbespezifisch zu erfüllende Pflichten wie zum Beispiel die Einhaltung der Hygienevorschriften ordnungsgemäß zu betreiben. (sff)