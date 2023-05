Zur Ursache für den Brand in Oberrieden gibt es noch keine Informationen

Erste Flammen im angrenzenden Lagerschuppen

Dieses Bild mit dem ausgebrannten Dachstuhl bot sich den Einsatzkräften am Mittwochabend an der Brandstelle in Oberrieden.

Um kurz nach 22 Uhr am Mittwoch hatten Zeugen den Brand eines leer stehenden Fachwerkhauses an der Inselstraße im Bad Sooden-Allendorfer Ortsteil Oberrieden gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Ellershausen und Oberrieden eilten zur Brandbekämpfung mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Brandstelle.

Oberrieden – Unter den insgesamt rund 70 Einsatzkräften befanden sich laut Pressesprecher Christoph Schwarz von der Feuerwehr Bad Sooden-Allendorf 25 Atemschutzträger.

Die Feuerwehr des benachbarten Witzenhäuser Stadtteils Werleshausen hatte gerade ihren Übungsdienst beendet und die Alarmierung mitbekommen; sie bot sofort ihre Einsatzkräfte zur Unterstützung an. Zudem waren Polizei und vorsorglich auch Rettungskräfte dorthin beordert worden.

Wie sich vor Ort herausstellte, stand das unbewohnte Haus im Bereich des Dachstuhls voll in Flammen, wie die Polizei berichtete. Zudem brannten die rückwärtige Außenfassade und ein dort angrenzender Lagerschuppen.

Die Löscharbeiten wurden gegen 23.10 Uhr beendet, zurück blieb eine Brandwache, die die örtliche Feuerwehr stellte. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte der Brandherd in dem Lagerschuppen zu finden sein, da in diesem Bereich die größte Hitzeentwicklung festgestellt wurde. Noch am Donnerstag wollten die Experten der Brandermittlung der Eschweger Kriminalpolizei an der Brandstelle ermitteln. Ergebnisse wurden gestern nicht mehr mitgeteilt. Außerdem hofft die Kripo zur Aufklärung noch auf weitere Zeugen.

Hinweise: Polizeidirektion Werra-Meißner in Eschwege, Tel. 0 56 51/92 50