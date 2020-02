Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Hilgershausen

Schaden liegt bei 15.000 bis 20.000 Euro

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Hilgershausen sind gestern Vormittag zwei Personen verletzt worden. Sie kamen laut Polizeisprecher Alexander Först mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden am Haus liegt zwischen 15.000 und 20.000 Euro.