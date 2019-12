Bad Sooden-Allendorf: Verursacher macht sich nach Parkrempler aus dem Staub

Am zweiten Weihnachtstag wurde ein VW Golf in Bad Sooden-Allendorf beschädigt - vom Verursacher fehlt jede Spur.

Bad Sooden-Allendorf – Seinen VW Golf Plus hatte ein Bad Sooden-Allendorfer am zweiten Weihnachtstag in der Badestadt an der Straße „Auf den Teichhöfen“ ordnungsgemäß geparkt. Am nächsten Morgen war das Heck beschädigt, vom Täter fehlte jede Spur.

Laut Polizeibericht hatte der Badestädter sein Auto am 26. Dezember gegen 20 Uhr auf dem Parkstreifen gegenüber der Einmündung in die Bertram-Schroth-Straße abgestellt. Als er tags darauf morgens gegen neun zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er den Schaden am Heck, verursacht durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Den Schaden beziffert die Polizei auf 500 Euro.

Hinweise an die Polizei Eschwege, Telefon 05651-9250