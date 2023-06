Die Bands: Sie bringen die Stimmung zum Kochen

Von: Stefanie Salzmann

Rockten 2019 das Festzelt auf dm Werdchen: Die Partyband Red mit Maurice Herwig (Schlagzeug), Sascha Brede (Gitarre), Caro Bierschenk (Gesang), Mark Kliebisch (Bass), Marcel Philipp (Gitarre) und Matthias Lenze (Keyboard). © Privat

JOHANNISFEST: Band im Festzelt zu sein, ist Königsdisziplin der Unterhaltungsmusik.

Eschwege – Sie haben am Johannisfestsamstag das Festzelt zum Kochen gebracht, am Johannisfestfreitag den Marktplatz gerockt und im vorigen Jahr am Montagabend im Zelt die Party zu Ende gespielt: die Eschweger Partyband Red. In diesem Jahr wird die sechsköpfige Kombo am Freitagabend am Eschweger Stad zwischen Vodafone und der Deutschen Bank für Stimmung sorgen – passend zum neuen Konzept des Stadtfestes. Denn das sieht vor, dass sich die Musikhighlights am Freitagabend gleichmäßiger in der Innenstadt verteilen und sich nicht ausschließlich mit starken Bands auf den Marktplatz konzentrieren.

„Wir freuen uns, dass wir auf dem Stadtfest spielen dürfen“, sagt Red-Keyboarder Matthias Lenze, zumal Red in diesem Jahr die einzige Band auf dem Johannisfest ist, die direkt aus Eschwege kommt. „Wir haben ein neues Partyprogramm im Repertoire“, sagt Matthias Lenze. Neben den Klassikern aus den 1980er- und 1990er-Jahren kann die erfolgreiche Partyband so ziemlich alles, auch das Aktuellste von Ballermann & Co.

Red ist nicht die jüngste Band, aber 2019 hatte die Truppe mit ihren Auftritten auf dem Johannisfest den eigentlichen großen Durchbruch. „Das Johannisfest 2019 war ein Traum für uns“, begeistert Keyboarder Matthias Lenze sich heute noch. „Dieser Abend hat uns so getragen.“ Sänger Philipp Herwig erinnert sich, dass er am Sonntag nach dem Konzert für eine Runde über den Platz zwei Stunden brauchte. Danach waren die Auftragsbücher der sechsköpfigen Band um Marcel Philipp, Keyboarder Matthias Lenze, Bassist Marc Kliebisch, Gitarrist Sascha Brede, der Sängerin Caro Bierschenk und dem Schlagzeuger Maurice Herwig voll. 2020 wäre für die Musiker ein gutes Jahr geworden, wäre nicht die Pandemie gekommen.

Jetzt freuen sie sich auf den heutigen Abend und hoffen dennoch, dass sie beim nächsten Johannisfest auch wieder im Zelt spielen werden. In diesem Jahr hat sich Festwirt Steffen Rheinhardt für vier andere Bands entschieden. Am Samstag spielt eine Band namens Wanda, am Sonntag Swagger und am Montag erst die Himmeltaler und dann Tanzpalast.

Musik auf allen Bühnen

Eine Band namens Wanda steht seit mehr als 30 Jahren auf Bühnen, in Zelten und Clubs in ganz Hessen und weit darüber hinaus. Zum Johannisfest kommen sie mit dem „großen Besteck“. Das heißt: neun Akteure mit Sängern, Instrumentalisten und einem Bläser-Satz.

Swagger kommt aus dem thüringischen Weimar und zieht durch den charismatischen Frontmann und Sänger Andreas „Andi“ Thews und einer exklusiven Mischung aus Musikalität und bedingungslosem Entertainment jeden in ihren Bann. Mit Joris, Karat, Keimzeit, City, Ute Freudenberg, DJ Ötzi und vielen anderen standen sie schon gemeinsam auf der Bühne. Am Sonntagabend spielen sie in Eschwege.

Die Himmelthaler sind eine klassische Oktoberfest-Band und werden den Frühschoppen am Montag bespielen. Zehn professionelle Musiker mit langjährigen Showband-Erfahrungen erzeugen von Abba bis STS, von der Spider Murphy Gang bis zu AC/DC einen einzigartigen Klang: bayrisch, stimmungsvoll, aber auch rockig, fetzig und authentisch. Die zweite Band am Montag sind Tanzpalast aus dem Eichsfeld, die am Abend loslegen. (Stefanie Salzmann)