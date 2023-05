Baustelle auf der B7: Unterführung der Losse in Fürstenhagen wird saniert

Teilen

Ab Montag wird an der Unterführung der Losse gebaut. © Konstantin Mennecke

Fürstenhagen – Hessen Mobil wird im Auftrag des Bundes die Unterführung der Losse an der Bundesstraße 7 bei Fürstenhagen ab Montag, 8. Mai, instand setzen. Das teilt Hessen Mobil mit.

Das Bauwerk befindet sich am Ende der Ortsdurchfahrt von Fürstenhagen in Richtung Kassel. Durch die Instandsetzung ist die Sicherheit des Bauwerkes nach den Angaben von Hessen Mobil auch in Zukunft gewährleistet.

Im Rahmen der Arbeiten sollen Betonschäden an dem Brückenüberbau sowie den Widerlagern behoben werden. Alle sichtbaren Betonoberflächen erhalten eine Schutzbeschichtung – ausgenommen seien hiervon die Gehwegkappen. Sie werden zusammen mit den Schutzplanken und Geländern erneuert. Außerdem werden der Fahrbahnübergang sowie der Asphalt und die Abdichtungen neu hergestellt. Die Arbeiten am Fahrbahnbereich werden in zwei Abschnitten umgesetzt, damit eine Vollsperrung vermieden werden kann.

Während der jeweils halbseitigen Sperrung wird der Verkehr mit einer Baustellenampelanlage geregelt. Die Fahrbahn ist breit genug, um die Sicherheit der Arbeitenden und der Personen im Straßenverkehr während der Maßnahme zu gewährleisten.

Das voraussichtliche Bauende ist laut Hessen Mobil für Oktober dieses Jahres angesetzt.

Von Silvia Kleps