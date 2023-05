Iranische Autorin liest aus „Unter dem Tschador meiner Mutter“

Blick in eine verborgene Welt

+ © Weber, Kristin Behjat Mehdizadeh wurde im Iran geboren und las aus ihrem Buch „Unter dem Tschador meiner Mutter.“ © Weber, Kristin

Die im Iran geborene Schriftstellerin las in der Eschweger Marktkirche „Unter dem Tschador meiner Mutter“.

Eschwege – Die Schriftstellerin Behjat Mehdizadeh wurde im Iran geboren und lebt nun in Eschwege. Im Gemeindehaus Marktkirche las sie aus ihrem Buch „Unter dem Tschador meiner Mutter“. Darin geht es um ihre Kindheit in Kerman im Iran. In fließender Sprache, die das Zuhören mühelos machte, gab sie Einblicke in eine Welt, die sonst verborgen ist. Verborgen hinter Türen, hinter Gardinen und Schleiern: die Welt der Frauen im Iran.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatten die „Freunde und Freundinnen des jüdischen Lebens im Werra-Meißner-Kreis“ zusammen mit dem Ausländerbeirat Eschwege, dem Evangelischen Forum Werra-Meißner und der Evangelischen Familienbildungsstätte.

In zwei Geschichten tauchten die Zuhörer ein in eine Welt, die sich – man ahnt es schon – zwischen Küche, Essraum und Gebet ausbreitet. Zwei Mal in der Woche kam in dem iranischen Haushalt eine Frau vorbei und half beim Brotbacken im Lehmbackofen. Einmal in der Woche wurde gemeinsam die Wäsche gewaschen. Hin und wieder kam auch der Straßenhändler vorbei, ein guter Anlass für die Frauen der umliegenden Häuser, sich auf der Straße zu treffen, mit dem Händler zu feilschen – ja, auch mit ihm zu flirten – und zu schwätzen. Dann gab es auch Frauennachmittage, zu denen sich befreundete Frauen in geselliger Runde bei Tee und Gebäck trafen und sich gegenseitig Haushaltstipps gaben. Auch musiziert und gesungen wurde bei diesen Anlässen.

Im Haus hatte sich die junge Behjat hingegen eine Privatsphäre geschaffen, einen kleinen Raum unter der Treppe, den sie mit einem Tuch, dem Tschador ihrer Mutter, verhängte.

Anders als in Harry Potter war es jedoch ihr freiwilliger Rückzugsraum, in dem sie allein sein und reflektieren konnte. Ganz so fern und fremd erschienen die Geschichten nicht, im Grunde hätten sie vor 200 Jahren in ähnlicher Form auch in Deutschland stattfinden können – eine verbindende Erkenntnis.

Nur eine Überraschung gab es, und zwar in einer Anekdote, in der die beiden Mädchen der Familie in den Garten geschickt wurden, während die Mutter sich im Haus mit einer geheimnisvollen Frau verbarrikadierte. Die Mädchen waren verunsichert, sie hatten keine Ahnung, was passierte. Wie sich herausstellte, bekam ihre Mutter ein Kind, die fremde Frau war eine Hebamme.

Diese Geschichte führte ungesagt vor Augen, dass über das Thema Sexualität gar nicht gesprochen wurde. Nicht einmal die Schwangerschaft der Mutter war thematisiert worden. Die familiären Szenen aus der iranischen Welt wurden untermalt von den traditionellen Melodien von Samira Memarzadeh an der Harfe und Markus Wach an Setar und Kamancheh. Sie schufen die passenden musikalischen Klangteppiche, um sich ganz auf diese Reise einzulassen. Hinterher gab es iranische Leckereien zu kosten und Gelegenheit zum Gespräch.

„Für den Verein der Freunde und Freundinnen des Jüdischen Lebens ist die Erinnerungsarbeit und biografische Recherche von zentraler Bedeutung“, sagte Bernd Hellbach vom Verein. Das beschränke sich nicht nur auf das jüdische Leben, sondern umfasse auch biografische Kontexte aus aller Welt. „Wir verstehen diese Arbeit interkulturell, anders ist das vielleicht heute gar nicht mehr möglich. Wichtig sind Austausch und Gespräch.“ (Kristin Weber)