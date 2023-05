Bei den Lausebuben in Hoheneiche startet die Kirmessaison

Von: Harald Triller

Haben die Kirmes organisiert: Die Lausebuben aus Hoheneiche. © Lausebuben/nh

Pfunds Kerle, Ulfener Jungs und Steiger-Alm-Buam sind in Hoheneiche zu Gast. Denn die Lausebuben-Kirmes ist in vollem Gange.

Hoheneiche – Am Donnerstag (11. Mai) startete die Lausebuben-Kirmes in Hoheneiche mit dem Konzert der Ulfener Jungs. Anschließend wird bei der ersten Kirmes der Saison im Werra-Meißner-Kreis bis Sonntag (14. Mai) ausgelassen getanzt und gefeiert.

Die Lausebuben aus Hoheneiche feiern ihr 25-jähriges Bestehen mit dem Zusatz „Plus eins“ direkt mit einem viertägigen Dorffest. Hinter den Lausebuben steht ein eingetragener Verein, der am 16. November 1997 von 22 Mitgliedern vor dem Hintergrund, fortan das Kirmesfest in Hoheneiche auszurichten, im örtlichen Gasthaus Becker aus der Taufe gehoben wurde. Schon 2001 haben die Lausebuben ihren Kurs verlassen und sind von Kirmesfeiern, nicht zuletzt aus organisatorischen Gründen, auf Dorffeste umgeschwenkt. „Die Rückkehr zur Kirmes steckte dennoch über Jahre hinweg in vielen Hinterköpfen unserer Vereinsmitglieder“, sagt Vorsitzender Ingo Bachmann.

Das Programm

Donnerstag: Der Vorsitzende der Ulfener Jungs, Norbert Michael, verspricht heute Abend ein Blasmusikspektakel von 20 bis 22 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Festzelt. Anschließend klingt der Abend an der Theke aus.

Freitag: Der weithin bekannte DJ Ben E. heizt in erster Linie den Jugendlichen des Ortes und der Umgebung ab 21 Uhr ein. Einlass ist ab 20 Uhr.

Samstag: Höhepunkt bei der diesjährigen Kirmespremiere im Werra-Meißner-Kreis wird das Gastspiel der Pfunds Kerle sein. Die drei Vollblutmusiker aus dem Tiroler Oberland werden ab 20 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) die Bühne mit einem speziellen Programm beleben, das die Besucher von Volksmusik und Schlager bis zum Rock führt, ehe es von Balladen und von Schmuseliedern ergänzt wird, um schließlich in einem stimmungsreichen Showteil zu münden.

Sonntag: Mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Karsten Leischow ab 10:30 Uhr im Festzelt hält (Einlass um 9:45 Uhr) und dabei musikalisch im gemischten Chor Liederkranz Hoheneiche Unterstützung findet, wird der Sonntag eröffnet. Ab 11:30 Uhr spielen die „Steiger-Alm-Buam“ zum Frühschoppen auf. Gegen 12 Uhr wird dann das gemeinsame Mittagessen serviert. Auf dem Festplatz betreibt Schausteller Smarzly einen Vergnügungspark. Hier gibt es auch einen Imbissstand mit Grillspezialitäten. Ein Torten- und Kuchenbuffets wartet ab 15 Uhr auf die Gäste. Ganztägig beschäftigt ein Animationsteam die Kinder mit unterhaltsamen Spielen. (Harald Triller)