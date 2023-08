Bernd Lorke-Aubel ist seinem Arbeitgeber 49 Jahre lang treu geblieben

Von: Emily Spanel

Teilen

Hat drei Generationen „Chef“ erlebt: Bernd Lorke-Aubel, der 49 Jahre dem Autoservice Rimbach treu geblieben ist. Seinen Nachfolger in der Werkstatt wird er ab September selbst einarbeiten. © Emily Hartmann

Wer sich an seinen Chef noch als Kleinkind erinnert, der muss seiner Firma lange treu gewesen sein. Bernd Lorke-Aubel ist so einer. 49 Jahre arbeitete er im gleichen Betrieb.

Nesselröden – Bernd Lorke-Aubel ist eines von jenen Originalen - herzlich, bodenständig und fleißig - „die es heute so gar nicht mehr gibt“, sagt Stefan Rimbach, Inhaber des gleichnamigen Autoservices in dritter Generation.

1974 war es, ganz genau am 1. August, als der Holzhäuser Bernd Lorke-Aubel seine Arbeit in Nesselröden aufnahm – im Geburtsjahr seines heutigen Chefs. 49 Arbeitsjahre sind seitdem vergangen, in denen der gelernte Kfz-Mechaniker, heute Mechatroniker, erster Ansprechpartner war bei allen Arbeiten rund ums Auto – Wartung, Reparaturen, bei Elektrikfragen und Abgasuntersuchungen. Nun ist Bernd Lorke-Aubel kürzergetreten: Seit dem 1. Juli ist er offiziell in Rente.

Nun ja, fast – denn so ganz ohne Arbeit, ohne den Betrieb, der quasi Familie geworden ist, geht es natürlich nicht. Nach wie vor unterstützt er als geringfügig Beschäftigter an zwei Vormittagen pro Woche routiniert die Werkstattabläufe. Der Chef, die Kollegen sind froh, dass er noch etwas weitermacht. Er selbst ist es auch. Und die Kunden sowieso: „Wenn man seine Arbeit mit Hingabe und Begeisterung macht, dann kommt auch etwas zurück.“

Geschätzt wird der 64-Jährige nicht nur für seine profunden Fachkenntnisse, die er sich bei unzähligen Lehrgängen, Schulungen und Seminaren, für die er bis nach Köln reiste, angeeignet hat, sondern auch für seine Hilfsbereitschaft – in nahezu jeder Lebenslage. „Sogar mit platten Fahrradreifen kamen die Leute schon zu mir“, sagt Bernd Lorke-Aubel mit seinem herzlichen Lachen. Das Autohaus Rimbach ist eben nicht nur ein schöner Arbeitsplatz – es ist gelebte (Orts-)Gemeinschaft.

Gegrüßt und für seine gewinnende Art geschätzt wird der Beinahe-Rentner ohnehin im gesamten Werra-Meißner-Kreis – durch seine Tätigkeit beim Zeltverleih Hendrich im Ringgauer Ortsteil Renda war er auf so gut wie jeder Kirmes und auf jedem großen Fest präsent. Ob beim Auf- oder Abbau oder insbesondere am Zapfhahn hinter der Theke – wurde eine helfende Hand gebraucht, war Bernd Lorke-Aubel zur Stelle. „Langweilig wurde es definitiv nie“, sagt der gelernte Kfz-Mechaniker, der mit all dem Erlebten, all seinen Begegnungen aus dieser Zeit wohl Bücher füllen könnte.

Es gab Zeiten, da war der 64-Jährige regelmäßig mit seinem historischen Holzschneider – Baujahr 1935 – in den Ortschaften unterwegs. Tausende Festmeter Holz muss er gesägt haben; seine Dienste waren heiß begehrt. „Heute geht das natürlich nicht mehr“, erklärt der Holzhäuser mit einem Lächeln. Das im Aussterben befindliche Handwerk sichtbar gemacht hat er trotzdem – etwa bei den vergangenen Hohenhäuser Weihnachtsmärkten.

Und wenn der gesellige, glücklich verheiratete zweifache Vater tatsächlich einmal zur Ruhe kommt, dann am liebsten in seinem Zuhause in Holzhausen mit dem großen Garten und dem unverstellten Blick auf den See. Mal etwas länger schlafen, ein gemütliches Frühstück im Freien genießen und dann in die ausgefüllten Tage starten – das gönnt er sich. „Meine Frau und ich verbringen liebend gern Zeit mit unserem Enkelkind“, sagt Bernd Lorke-Aubel glücklich. Neben dem eigenen Hund kümmert sich das Paar aushilfsweise um die Vierbeiner aus der Familie. Langweilig, so viel steht fest, wird es Bernd Lorke-Aubel auch im Ruhestand nicht werden. (Emily Hartmann)