Auftakt in neuen Räumen

Witzenhausen. Mit einem Tag der offen Tür und einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie will sich die Volkshochschule Werra-Meißner (VHS) am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr am neuen Standort in Witzenhausen präsentieren.

Bereits seit Anfang Mai bietet die VHS ihr gesamtes Leitungspaket in den barrierefreien und mit modernster Technik ausgestatteten Räumen in der Steinstraße 23 an. „Dank der guten Zusammenarbeit mit den heimischen Firmen sind wir komplett fertig und wollen mit einem Semester-Auftaktfest unsere Räumlichkeiten und unsere Angebotspalette vorstellen“, sagt VHS-Betriebsleiter Matthias Schulze. Die Besucher können am Samstag in viele Angebote reinschnuppern. So wird es beispielsweise zu jeder vollen Stunde Mini-Workshops rund ums Fotografieren geben. Ebenso stehen unter anderem Lernen mit Apps, ein Strick- und Häkel-Stand zum Ausprobieren, eine Beratung rund um den Garten und eine Upcycling-Vorführung (aus Alt mach Neu) auf dem Programm. Wer Lust hat, darf sich auch an einem Feldenkrais Workshop zur Abgewöhnung eingefahrener Bewegungsmuster beteiligen oder dem Gesang französischer Chansons lauschen. Download PDF der Sonderseite VHS Witzenhausen Für die sportlich Interessierten werden gymnastische Übungen, eine Hula-Hoop Mitmachaktion und Zumba angeboten. Aber auch an Entspannung wurde gedacht. Hierfür stehen ein Klangschalenkonzert, Qi Gong sowie entspannende Massagen von Schulter, Nacken und Gesicht. Preisverleihung mit der Kirschkönigin Natürlich wurde auch an die Kinder gedacht. Mit einem Kindermalwettbewerb, einer kleinen humoristischen Lesung, dem Bilderrätsel Dalli Klick, einem Puppentheater und dem Kinderschminken wird es den Kleinsten sicher nicht langweilig werden. Diese dürfen sich auch bei der stündlich angebotenen Fotoaktion zum Kinderschminken beteiligen und die Witzenhäuser Kirschkönigin bewundern, die gegen 17 Uhr die Preisverleihung beim Kindermalwettbewerb vornimmt. Kulinarisch werden die Besucher beim Semester-Auftaktfest mit Kaffee und Kuchen sowie Herzhaftem verwöhnt. (znb)