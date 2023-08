Betrug hat im Werra-Meißner-Kreis im Vorjahr deutlich zugenommen

Von: Konstantin Mennecke

Polizeiliche Kriminalstatistik: Betrüger im Werra-Meißner-Kreis versuchen es weiter © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sich als jemand anderes ausgeben, um Geld von Opfern zu erhalten: Betrüger sind im Werra-Meißner-Kreis weiter am Werk.

Werra-Meißner – Während in Waldkappel jüngst angebliche Stromableser sensible Kundendaten erhalten wollten, zeigt der Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik: insbesondere der Betrug mit Waren, der sogenannte Warenkreditbetrug, hat deutlich zugenommen.

Die aktuellen Zahlen aus dem Berichtsjahr 2022 zeigen, dass die Zahl des Warenbetrugs um 47 Fälle angestiegen sind. Insgesamt konnte die Polizei 756 sogenannte Vermögensdelikte erfassen, zu denen Betrug (+39 Fälle) als auch Urkundenfälschung (+23) gehören. Rückläufig waren in diesem Bereich nur die Veruntreuung (-9) und die Unterschlagung (-8), heißt es in der Kriminalstatistik. Die Aufklärungsquote betrug 2022 bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten 74,8 Prozent.

Im Internet ist Identitätsbetrug besonders häufig

„Betrugsstraftaten im Internet werden überwiegend mittels gefälschter und/oder übernommener Identitäten begangen. Hierbei sind insbesondere die betrügerischen Warenbestellungen oder -angebote zu erwähnen, die auch im hiesigen Zuständigkeitsbereich oft zur Anzeige gebracht werden“, sagt Polizeisprecher Jörg Künstler. Die dafür erforderlichen Daten, um beispielsweise ein Konto bei einem Versandhaus zu erstellen und über das Internet einzukaufen, finden die Täter meist schlicht ebenfalls im Internet. „Zugangsdaten für E-Mail-Portale, Messengerdienste, Online-Banking, Online-Shops werden tagtäglich eingegeben und oftmals nur unzureichend geschützt“, sagt Künstler. Ebenso können Datenlecks die Ursache sein, weshalb die eigenen Benutzerkonten bei Facebook, Kleinanzeigenportalen oder Ähnlichem übernommen werden können.

Betroffene erfahren oft nur spät von den kriminellen Handlungen

Die Betroffenen erfahren laut Künstler häufig so lange nichts von der kriminellen Handlung, bis die ersten Anrufe oder E-Mails von den Betreibern eingehen. Ein Beispiel: Eine Vielzahl von Schreiben eines Inkassobüros erreichten die Geschädigten aus dem Werra-Meißner-Kreis Anfang des Jahres 2019. „Wie sich herausstellte, wurden mit den betrügerisch erlangten personenbezogenen Daten Tickets und Gutscheine bei Flix-Bus erworben. Die Rechnungen gingen dann an die Geschädigten, die dann bei der Polizei Anzeige erstatteten“, sagt Künstler. In einem aktuellen Fall wurde ein Parfum für 198 Euro bestellt – auf Kosten des Geschädigten aus dem Kreis. (Konstantin Mennecke)

Das rät die Polizei Bürger sollten darauf achten, ihre Daten nur auf Internetseiten mit Verschlüsselung einzugeben. E-Mail-Anhänge sollten nur von vertrauenswürdigen Absendern geöffnet und Passwörter für Postfächer & Co. regelmäßig gewechselt werden. Internetseiten, die hochwertige Gewinne versprechen, sollte man misstrauisch begegnen. Gute Antiviren-Programme und regelmäßige Updates helfen. Und: gegebenenfalls Strafanzeige, auch über die Online-Wache, erstatten. (kmn)