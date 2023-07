Bis zu 30 Millionen Euro: Neubau für das THW in Eschwege und Großalmerode

Von: Konstantin Mennecke, Stefan Forbert

Der Bund investiert in Neubauten des Technischen Hilfswerks im Werra-Meißner-Kreis (Symbolbild). © Konstantin Mennecke

Großalmerode/Eschwege – Große Freude bei den Aktiven der THW-Ortsverbände von Großalmerode und Eschwege. Ihre Standorte sollen schon bald für bis zu 15 Millionen Euro umfangreich modernisiert werden.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Michael Roth (SPD) teilte am Montag mit, dass der Bund grünes Licht gegeben hat, dass die ersten 30 von bundesweit rund 200 sanierungsbedürftigen Unterkünften des Technischen Hilfswerks „mit Tempo“ neue Liegenschaften bekommen, darunter Großalmerode und Eschwege, zudem Rotenburg in seinem Wahlkreis.

Für die Ehrenamtlichen in Großalmerode löst sich nach Worten des Ortsbeauftragten Thomas Kalny insbesondere ein Platzproblem. „Wir haben zehn Fahrzeuge und diverse Anhänger, aber nur fünf Boxen“, sagt Kalny. Die übrigen Fahrzeuge stehen unter freiem Himmel, teils unter Carports. Das soll sich ebenso ändern wie das Platzangebot rings um die Fahrzeuge, was aus sicherheitstechnischen Gründen schon eine besondere Relevanz hat.

Auch für Frauen – der Ortsverband in Großalmerode freut sich über regen Zulauf – ändert sich einiges. Das Provisorium, Umkleideräume in frühere Schulungsräume auslagern zu müssen, findet mit dem Neubau, der in Laudenbach entsteht, ein Ende.

Vor der Pandemie wurden mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) entsprechende Flächen besichtigt. Im zweiten Quartal 2024 könnte nun der erste Spatenstich erfolgen.

Auch in Eschwege dürften ab Frühjahr 2024 die Bagger anrollen, damit das THW drei Jahre später innerhalb des Gewerbegebiets Hessenring in eine bis zu zweieinhalbfach größere Unterkunft am Ende der Eisenacher Straße umsiedeln kann.

Vor gut 30 Jahren errichtet, sind Gebäude und Gelände an der Bebraer Straße für Menschen, Fahrzeuge und schwere Geräte längst viel zu klein, berichtet Ortsbeauftragter Timo Sippel. So mangelt es für die aktuell 65 ehrenamtlichen Einsatzkräfte an Platz im Ausbildungsraum ebenso wie an einer ordentlichen Umkleide für die Frauen. Viele Fahrzeuge stehen unter einem Carport, andere auf dem Hof, der dafür einst nicht vorgesehen war.

Nun sollen ein neues Verwaltungsgebäude mit Büro, Umkleiden, Sanitäts- und Besprechungsräumen sowie Küche, ausgelegt für 100 bis 120 Helfer, und zwei große Hallentrakte für die Fahrzeuge samt Waschplatz für die Geräte entstehen.

Einsatz im Auftrag des Bundes

Mit dem Technischen Hilfswerk (THW) unterhält der Bund seine eigene Zivil- und Katastrophenschutzorganisation. Sie untersteht dem Bundesinnenministerium. Fast 90 000 Menschen sind ehrenamtlich beim THW Mitglied, rund 1800 Hauptamtliche kümmern sich um die Verwaltung und Beschaffung auf überregionaler Ebene. Bauprojekte werden über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) abgewickelt. BImA und THW haben ihren Hauptsitz in Bonn.

