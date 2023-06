13.000 Euro Schaden bei Unfall in Herleshausen

Von: Theresa Lippe

Teilen

Symbolbild © Carsten Rehder /dpa

Zwei Autos mussten mit Totalschaden nach einem Unfall in Herleshausen abgeschleppt werden.

Herleshausen - Ein 28-jähriger Fahrer aus Gießen befuhr am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem VW Polo die B 400 aus Ulfen kommend in Richtung Wommen. In Höhe der Ortslage Breitzbach musste die vor ihm fahrende 34-jährige Fahrzeugführerin eines Ford KUGA verkehrsbedingt abbremsen. Dieses Bremsmanöver übersah der Fahrer des VW Polo laut Polizei und fuhr auf den Ford Kuga auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von zirka 13.000 Euro. Die Autos mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand.