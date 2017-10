Marktplatz: Ein Schrauber aus voller Leidenschaft

Wie neu: Diesen top gepflegten 518er BMW mit Schiebedach und 90 PS aus dem Jahr 1983 möchte Peter Möller an einen Oldtimer-Freund veräußern.

Von einem BMW 1800 Restaurationsobjekt aus den sechziger Jahren und einem fahrbereiten BMW 518, Baujahr 1983, will sich BMW-Oldtimer-Fan Peter Möller trennen.

„Aus gesundheitlichen Gründen muss ich meine BMW-Sammlung von mehr als zehn Young- und Oldtimern etwas verkleinern“, sagt der leidenschaftliche BMW-Fan, der in seiner Hoch-Zeit zwischen 20 und 25 alte BMW sein Eigen nennen durfte.

„Seit meiner Jugend bin ich Hobby-Schrauber aus Leidenschaft“, sagt der ehemalige Bezirksschornsteinfeger, der mit seinem Freund und Kraftfahrzeugmechaniker Rainer schon unzählige BMW auf Vordermann gebracht hat und dann selbst gefahren ist. Abends und am Wochenende wurde jede freie Minute geopfert, um dem Ziel eines fahrbereiten BMW-Oldtimers wieder ein Stück näher zu kommen. Alle Menschen haben einen Vogel, aber manche haben einen Knall, hatte sein Vater seinerzeit zu seinem zeitintensiven Hobby gesagt, ihn aber immer wieder gewähren lassen.

Bis auf zwei Ausnahmen ist er bei seiner Restauration der BMW-Reihe treu geblieben. Zusammen mit seinem Schulfreund hat er für seine beiden Söhne auch schon zwei VW-Bonito zusammengebaut. Der Sportflitzer mit VW-Käfermotor und Fiberfab-Kunststoffkarosse besitzen aber die Heckscheibe von einem Opel-Rekord, die Frontscheibe von einem Ford 15 M und die Armaturen von Porsche.

Den fahrbereiten silbernen BMW 518 des Models E28 hat er aus Besse von einem jungen Mann erworben, der ihn von seinem Opa geerbt hat und selbst keine Verwendung für das Liebhaberstück hatte. „Das Auto hat noch nie Salz gesehen und wenn Opa mal vom Regen überrascht wurde, ist er schnell nach Hause gefahren und hat alles wieder trocken geputzt“, erzählte ihm der Erbe. Und so ist nach über 30 Jahren auch noch kein Rost zu entdecken. Der Viertakter mit Fünf-Gang-Getriebe, Alu-Felgen, Drehzahlmesser und mechanischem Schiebedach hat etwa 100.000 Kilometer gelaufen und ist noch top in Schuss. 1983 kostete das Fahrzeug 23.000 D-Mark.

Zur Restauration bereit

Im Gegensatz zu dem 5er BMW ist der rote 1800er BMW ein Scheunenfund von einem ehemaligen Amerikaner, den er erst kürzlich über einen Bekannten entdeckt und erworben hat. Der BMW hat noch das TÜV-Schild vom September 1974 und hat somit weniger als zehn Jahre gelaufen. Von dem Viertürer der sogenannten „Neuen Klasse“ wurden insgesamt nur hunderttausend Exemplare gebaut. „Das ist ein echtes Liebhaberfahrzeug für Bastler“, sagt der passionierte BMW-Fan, der sein Hobby der Schrauberei aus gesundheitlichen Gründen nur noch sehr begrenzt wahrnehmen kann. „Aber ich kann so ein Fahrzeug nicht einfach sich selbst überlassen“, hofft der Hobbybastler auf einen Gleichgesinnten. An dem Liebhaberstück ist eine Rundumsanierung von der Karosse bis zum Motor nötig. Denn nach über 40 Jahren Standzeit hat sich einiges an Rost gebildet und der Motor läuft nach 40 Jahren natürlich auch nicht auf Anhieb. (znb)