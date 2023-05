Fachwerkhaus brennt: Feuer verursacht 50.000 Euro Schaden - Ursache noch unklar

Von: Jacob von Sass

In Bad Sooden-Allendorf brennt am Mittwochabend ein leerstehendes Fachwerkhaus. Drei Feuerwehren sind bei dem Brand im Einsatz.

Bad Sooden-Allendorf – Am Mittwochabend (10. Mai) wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) gerufen. Kurz nach 22 Uhr hatten Zeugen den Brand eines Fachwerkhauses in der Inselstraße gemeldet. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unbewohnt, sodass laut Polizei keine Personen zu Schaden kamen.

Nachdem der Brand gemeldet wurde, fuhren die Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Ellershausen und Oberrieden zur Brandstelle. Polizei und Rettungskräfte wurden ebenfalls vorsorglich an die Einsatzstelle beordert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein älteres Wohnhaus in Fachwerkbauweise in Vollbrand stand. Auch die rückwärtige Fassade des Hauses und ein angrenzender Lagerschuppen waren betroffen.

Ein Leiterwagen der Feuerwehr kam bei dem Brand in Bad Sooden-Allendorf zum Einsatz. © Hessennews TV

50.000 Euro Schaden bei Brand in Bad Sooden-Allendorf: Zeugen sollen sich bei Polizei melden

Laut ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte sich der Brandherd im Lagerschuppen befunden haben, da dort die größte Hitzeentwicklung festgestellt wurde. Die Löscharbeiten wurden gegen 23.10 Uhr erfolgreich beendet. Der Sachschaden durch den Brand beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Eschweger Kripo. Die Brandstelle wurde am Mittwoch noch in Augenschein genommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter 05651/925-0 bei der Polizei in Eschwege zu melden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft.

