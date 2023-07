Brandserie bei Renda: Polizei sucht Brandstifter

Ringgau

+ © Feuerwehr Vorläufiger Höhepunkt der Brandserie: In der Nacht zum vorigen Samstag brennt bei Renda eine Scheune mit 80 Metern Holz und Rundballen nieder, der Schaden beläuft sich auf 45 000 Euro. © Feuerwehr

Seit Ende Mai hält eine Brandserie um Renda die Menschen in Atem. Mindestens sechs Mal hat der Feuerteufel zugeschlagen...

Renda – In der Gegend um den Ringgauer Ortsteil Renda ist offenbar ein Feuerteufel unterwegs. Seit Ende Mai dieses Jahres erschüttert eine Brandserie das Dorf.

Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten die Brandserie in der Nacht zum vergangenen Samstag, wo eine mit 80 Meter Holz und 150 Heuballen gefüllte Scheune in der Gemarkung Renda in Flammen aufging und damit zum ersten Mal seit Beginn der Brände hoher Sachschaden von 45 000 Euro entstanden ist.

Der erste Brand, der sich dann als Serie mit inzwischen sechs Fällen herausstellte, war am 27. Mai dieses Jahres. Nahe Renda hatte dort zunächst ein kleiner Schuppen gebrannt, als die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten zufällig einen etwa 500 Metern entfernt lagernden Heuballen bemerkten, der ebenfalls brannte.

„Schon damals gab es den Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt“, bestätigt Ringgaus Gemeindebrandinspektor Markus Wieditz. Und auch bei den folgenden Fällen habe es keine Anzeichen für spontane Selbstentzündungen gegeben, vieles habe auf Brandstiftung hingedeutet.

Die Brände seien in aller Regel am späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend gelegt worden. Nur das bisher letzte Feuer am Freitag wurde spät nachts gelegt.

Die Kriminalpolizei Eschwege ermittelt zu der Brandserie bei Renda

Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei in Eschwege zu der Brandserie. „Wir gehen aktuell von sechs Fällen aus, von denen wir wissen und die sich alle in der Gemarkung Renda Richtung Altefeld und Markershausen ereignet haben“, so der Sprecher der Polizei Alexander Först. „Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Dichte der Brände, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass es sich noch um Zufälle handelt.“

Dass bis auf den letzten Brand am Freitagabend alle Brände bisher relativ glimpflich abgegangen sind, hält Först eher für Zufall. Die Ermittler verfolgten unterdessen einige Hinweise. „Die müssen die Kollegen jetzt verifizieren“, so Först.

In Renda selbst machen sich unterdessen Sorge und Beklommenheit breit.

„Es wird viel gemunkelt in der Bevölkerung und die Menschen bekommen langsam Angst“, sagt Wieditz. Angst, das nächste Opfer des Feuerteufels zu werden.

Das bestätigt auch Rendas Ortsvorsteherin Sarah Wiener-Saur. „Jeder hat Angst. Bisher waren die Feuer außerhalb des Ortes, aber sie kommen näher.“ Der Brandstifter wird im Ort inzwischen „ES“ genannt. Doch wer es sein könnte, weiß niemand. „Man weiß ja auch gar nicht, wo man ansetzen soll“, sagt die Ortsvorsteherin, die in der Nacht zum vorigen Samstag als Feuerwehrfrau bis 7 Uhr morgens selbst im Einsatz war. „Das Feuer war extrem schwer zu löschen“, berichtet sie.

Denn das Löschwasser musste aus dem Dorf und per Tanks zur Brandstelle gebracht werden. „Im Dorf war ganze Nacht Tumult“, sagt sie. Erst am Sonntag, nachdem die Feuerwehr über die vielen Glutnester einen Schaumteppich gelegt hat, beruhigt sich die Lage.

Brände bei Renda seit Ende Mai

Begonnen hatte die Brandserie am 27. Mai, wo ein Geräteschuppen bei Renda brannte und ein in der Nähe gelagerter Heuballen.

Am 9. Juni wird die Feuerwehr Renda wieder zu einem Brand gerufen, der sich in der Flur von Renda ereignet. Dort brennen in einem eher schwer zugänglichen Bereich verschiedene Totholz. „Dieses Feuer ist schon recht dubios“, schreibt damals Ringgaus Bürgermeister Mario Hartmann.

Am 2. Juli brennt es in genau demselben Bereich in der Flur um Renda. „Spätestens da war uns klar, dass das keine Zufälle sind“, so der Bürgermeister. Am 8. Juli folgt ein weiteres Feuer in einem schlecht zugänglichen Waldstück bei Renda in Richtung Altefeld. Ab hier beginnt dann auch die Polizei zu ermitteln.

Nicht die erste Brandserie in Renda

Bereits Mitte der 1960er-Jahre war Renda von einer Brandserie erschüttert worden, wo auch über eine längere Phase ein Brandstifter im Ort sein Unwesen trieb. Dabei war unter anderem im November 1966 ein ganzer Hof komplett niedergebrannt.

(Stefanie Salzmann)