Breitwiesn in Sontra steigt zum zehnten Mal

Freitagabend geht’s los mit dem Sontraer Heimatfest Breitwiesn. Das Programm wurde nach Badeunglück leicht verändert.

Sontra – Immer noch unter dem Eindruck des tödlichen Badeunfalls von zwei Jugendlichen aus Sontra am Pfingstsamstag wird am Freitag das Sontraer Volks- und Heimatfest Breitwiesn beginnen. In Absprache mit Schülern, Schulleitung, Seelsorgern und Schulpsychologen haben die Organisatoren von einer Komplettabsage Abstand genommen. Am Samstagnachmittag wird das Programm geändert.

Freitag

Die 10. Breitwiesn beginnt traditionell. Um 18 Uhr wird ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. Weiter geht es um 20 Uhr im Festzelt. Ab 21 Uhr startet hier die originale Ballermann-Party mit offenem Ende. Die Breitwiesn ist vor neun Jahren aus dem ehemaligen Volks- und Schützenfest hervorgegangen, nachdem die Veranstalter hier einen Besucherrückgang verspürt hatten.

Samstag

Hier entfallen am Nachmittag der Luftballonwettbewerb und der Familiennachmittag. Stattdessen gibt es um 14 Uhr einen Trauergottesdienst für die verunglückten Jugendlichen in der evangelischen Stadtkirche, zu dem die ganze Bevölkerung eingeladen ist.

Am Morgen um 10 Uhr hat bereits das Angelcasting an den Wolfsteichen stattgefunden. Am Abend spielt im Festzelt die Band Rockpirat. Los geht es um 21 Uhr, Einlass ins Zelt ist um 20 Uhr.

Sonntag

Der Höhepunkt des Sonntags ist der bunte Festzug, der sich unter musikalischer Begleitung durch die Straßen der Innenstadt schlängelt. Ihre Teilnahme mit großen Gruppen haben bereits die Schule und die Kindergärten signalisiert, wobei das jeweilige Motto oder die Themenvielfalt selbst bestimmt werden kann. „Ein Festzugmotto wurde in Sontra noch nie vorgegeben“, erklärt Bürgermeister Thomas Eckhardt.

Vorgeschaltet ist dem Umzug der ökumenische Gottesdienst im Festzelt. Im Nachgang präsentieren die Sontraer Vereine dort ihre Fahnen. Nach der offiziellen Begrüßung von Bürgermeister Eckhardt werden die am Umzug beteiligten Musikformationen ihre Ständchen darbieten und auch die Prämierung der besten Ideen der Festzugteilnehmer wird in diesem Rahmen stattfinden.

Montag

Am Breitwiesn-Montag wird die Zeltplane bereits um 10 Uhr zum Bürgerfrühstück zurückgezogen. Thomas Eckhardt: „Wir würden uns sehr freuen, wenn neben vielen Einwohnern auch die Beschäftigten unserer Sontraer Unternehmen und Betriebe als Gäste den Weg zu uns finden, wenn um 11 Uhr der Fassbieranstich vollzogen wird.“ Für die musikalische Unterhaltung wurde Frank Winkler mit seiner Showband verpflichtet, der mit dem Wildecker Herzbuben Wolfgang Schwalm stimmgewaltige Unterstützung mitbringt.

Eintrittskarten gibt es bereits an den folgenden Vorverkaufsstellen: Bürgerbüro der Stadt Sontra, Reisebüro „Auf und Davon“, Juwelier Kunze und Autohaus Lindemann. Die Ballermann-Party kostet im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse sind es zehn Euro. Die Preise gelten auch für den Auftritt der Gruppe Rockpirat am Samstag. Wer gleich beide Veranstaltungen miterleben möchte, kann ein Kombi-Ticket für 15 Euro im Vorverkauf erwerben. (Tobias Stück)