Oetmannshausen: Bruder schlägt Schwester mit Faust ins Gesicht

Von: Emily Spanel

Faust Faustschlag © -

Oetmannshausen – Ein Streit unter Geschwistern ist am Samstagmorgen derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste.

Wie ein Sprecher der Beamten mitteilte, gerieten die Geschwister gegen 9 Uhr am Samstag in ihrem Zuhause im Wehretaler Ortsteil Oetmannshausen in Streit. Der 25-jährige Bruder beleidigte seine 22-jährige Schwester zunächst mit derben Worten und schlug sie im Anschluss daran mit der Faust ins Gesicht.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde seitens der Polizei eingeleitet. Der Mann wurde umgehend der familiären Wohnung verwiesen.