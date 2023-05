Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf

Von: Christoph Cortis

Teilen

Nach entbehrungsreichen Jahren dankte Bad Sooden-Allendorf am Wochenende mit seinem Brunnenfest für Salz und Sole als Lebensgrundlage der Kurstadt. Zu den finalen Höhepunkten zählte der gestrige Festgottesdienst in der Marienkirche. Zuvor hatten Konfirmanden Salz und Sole zur Segnung an Pfarrer Dr. Daniel Bormuth übergeben. Ein kleiner Festumzug unter Begleitung des Spielmannszugs der Feuerwehr ging dem Festakt voraus.

1 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA

2 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA

3 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA

4 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA

5 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA

6 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA

7 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA

8 / 8 Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf © Chris Cortis/HNA