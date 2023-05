Brunnenfest lockte Tausende nach Bad Sooden-Allendorf

Party, Festakt und Tradition sorgten über Pfingsten für volle Stadt

+ © Chris Cortis Unter freiem Himmel: DJ Karsten hielt Jung und Alt mit heißer Musik in Schwung. © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorf – „Ihr müsst einen guten Draht zu Petrus haben“, lächelt der Herr mit den grau melierten Schläfen, als er sich im Trippelschritt durch die Menschenmenge wühlt. Recht hat der gute Mann, der eigens aus Kassel angereist ist, um in Bad Sooden-Allendorf das traditionsreiche Brunnenfest mitzuerleben. Kaiserwetter, wie bestellt: Mit Sooden lacht die Sonne an allen Tagen und liefert das schmucke Fachwerkstädtchen einer Art Belagerungszustand aus.

Losgegangen war’s schon am Freitagabend mit einer Disco unter freiem Himmel. Da brachten auch die Pflastersteine zwischen Söder Tor und Salzamt das tanzwütige Völkchen nicht ins Stolpern, dem DJ Karsten unter anderem mit Songs der soeben erst verstorbenen Rockröhre Tina Turner kräftig einheizte.

Als Flop dagegen erwies sich nur einen Steinwurf weiter die neu ins Programm aufgenommene „Silent Disco“, bei der Musik nur über Kopfhörer zu den Ohren vordringt, damit die Anwohner nicht in ihrer Nachtruhe gestört würden. 400 dieser Kopfhörer warteten auf Abnehmer, aber kaum jemand machte von diesem zehn Euro teuren Angebot Gebrauch. „Für das Geld kann ich mir schon ein paar Biere gönnen“, winkt ein Besucher kopfschüttelnd ab.

Offiziell eröffnet worden ist das weit über 400 Jahre alte Brunnenfest – ein Dank für Salz und Sole als Lebensgrundlage des Heilbades - am Samstag mit dem Aufstellen des Pfingstbaumes, der an seinen angestammten Platz auf dem Wendischen Markt zurückgekehrt ist.

Vor großer Kulisse reichlich zu tun hatten Feuerwehr und Mitglieder des Brunnenfestausschusses, bis der reich geschmückte Stamm sich 15 Meter hoch in den Himmel reckte und dort stehen bleiben soll bis Ende September. Beifall der Schaulustigen und ein Trompetentusch des Musikzuges Eltmannshausen beendeten die 45-minütige Prozedur.

In seinem Grußwort ging der neue Vorsitzende des Festausschusses, Tobias Klenke, auf die Bedeutung des Maibaumes ein als Symbol der Fruchtbarkeit und beschwor den Zusammenhalt der Menschen in der Stadt, ohne die kommunalpolitischen Turbulenzen ausdrücklich zu erwähnen.

Bürgermeister Frank Hix gab seiner Freude Ausdruck, dass das Fest nach dreijähriger, coronabedingter Unterbrechung wieder „voll umfänglich“ gefeiert werden könne.

In der Kluft des Salzträgers und begleitet von Salzträgerin Kira Stöber, hatte zuvor Uwe Friederich darauf hingewiesen, durch Salz und Sole sei die Stadt „reich geworden“, vermied es aber, ihre aktuell eher bescheidene Finanzsituation anzusprechen. Der Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde begab sich anschließend buchstäblich in den Untergrund, um mit zahlreichen Gästen die Brunnenkammer zu besichtigen.

Weil der Pfingstsamstag auch als Familientag ausgerufen worden war, hatten viele Kinder ihren Spaß bei unterschiedlichen Spielen im Kurpark, organisiert vom örtlichen Familienzentrum. Dem schenkte im Namen des Werra-Meißner-Kreises Daisy Möller einen gut zwei Meter hohen Apfelbaum.

Höhepunkt am Sonntag war das Salzsieden wie zu alten Zeiten. Wie immer in der Fußgängerzone, demonstrierten Mitglieder des Heimatkundevereins, wie, in einer überdimensionalen Pfanne erhitzt, das Wasser der Sole verdunstet und das „weiße Gold“ zurücklässt – ebenso ein absoluter Publikumsmagnet, wie abends die festliche Illumination des Kurparks mit mehr als 3000 Lichtern und Lampions.

Nach der Übergabe und späteren Segnung von Salz und Sole durch Pfarrer Dr. Daniel Bormuth versammelten sich am Pfingstmontag die Kirchgänger zum gemeinsamen Festgottesdienst und anschließend zum finalen Festakt im Kurpark, bestens umrahmt vom Fanfaren- und Musikzug aus Frankershausen.