Bürgermeisterwahl in Witzenhausen: Kandidaten stellen sich Fragen

Von: Konstantin Mennecke

Wer führt Witzenhausen in die Zukunft? Beim HNA-Lesertreff stellen die Kandidaten ihre Ziele vor. © Stadt Witzenhausen

Am Dienstagabend stehen die Kandidatinnen und Kandidaten um das Amt des Witzenhäuser Stadtoberhauptes in der Turnhalle Südbahnhofstraße Rede und Antwort.

Witzenhausen – Die Plakate stehen, Informationsstände, teils mit kühlen Getränken und Bratwurst werden angeboten: Witzenhausen ist mittendrin im Bürgermeisterwahlkampf. Um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine bessere Übersicht über die Kandidaten und ihre Ziele für Witzenhausen geben zu können, laden wir für Dienstag, 12. September, zum HNA-Lesertreff ein.

Um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin beworben haben sich Amtsinhaber Daniel Herz (parteilos), Lukas Sittel (SPD), Gardis von Gerstdorff (Grüne), Fiona Wollermann (Die Partei) sowie Fritz Kleinert (parteilos). Damit stehen gleich fünf Bewerberinnen und Bewerber um das Amt des Witzenhäuser Stadtoberhaupts für die Bürger zur Wahl.

Der HNA-Lesertreff beginnt um 19 Uhr in der Turnhalle Südbahnhofsstraße. HNA-Redaktionsleiter Konstantin Mennecke und Redakteurin Nicole Demmer haben wie gewohnt Fragen zu verschiedenen Themen vorbereitet. Vor Ort wird es auch die Möglichkeit geben, einzelne Fragen an die Kandidaten zu richten.

Darüber hinaus können Sie bis kommenden Sonntag vorab Fragen an die HNA-Redaktion einreichen und unter dem Stichwort „Lesertreff“ an witzenhausen@hna.de sowie postalisch an die HNA Witzenhausen, Walburger Straße 13, 37213 Witzenhausen richten. (Konstantin Mennecke)