Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg: Alles zur Bundestagswahl 2017

Wie werden die Wahlberechtigten im Wahlkreis 169 - also im Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg - bei der Bundestagswahl 2017 abstimmen? Hier finden Sie alle Ergebnisse, Kandidaten und Informationen.

In diesem Artikel laufen am Wahlabend - Sonntag, 24. September 2017 - nahezu in Echtzeit Ergebnisse des Wahlkreises Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg ein. Dafür lesen wir die Daten automatisiert von Gemeinden und Kreisen aus. Zum Wahlkreis gehören der komplette Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Werra-Meißner-Kreis.

Kandidaten des Wahlkreises Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg: Wir haben Porträts aller Kandidaten weiter unten in diesem Artikel für Sie gebündelt.

Wahlen in Nordhessen und Südniedersachsen: Wir fassen alle Artikel mit Ergebnissen, Informationen und Hintergründen auf einer Bundestagswahl-Übersichtsseite zusammen.

Bundestagswahl 2017: Interaktive Karte

Klicken Sie sich durch! In unserer interaktiven Karte können Sie beliebige Wahlkreise und Gemeinden auswählen und sich jeweils Erst- und Zweitstimmen-Ergebnisse anzeigen lassen.

So wird gewählt und ausgezählt

Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt. Zum insgesamt 19. Mal wird an diesem Datum der Deutsche Bundestag von den Bürgern gewählt.

Wir haben im Vorfeld unsere Website in vielfältiger Form technisch aufgerüstet und tun alles dafür, Sie sehr schnell und zuverlässig mit Wahlergebnissen zu beliefern. Dennoch kann es sein, dass einzelne Artikel wegen extremer Nachfrage am Wahlabend etwas länger laden. Hier bitten wir gegebenenfalls um ein wenig Geduld.

In jedem Wahlbezirk des Wahlkreises wird zunächst die Bundestagswahl ausgezählt, die Helfer geben die Ergebnisse an die Behörden weiter. Bis es also Ergebnisse für mögliche Bürgermeisterwahlen in einzelnen Gemeinden gibt, kann es entsprechend länger dauern.

Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Damit kann er sich für einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin im jeweiligen Wahlkreis entscheiden. Gibt ein Wähler nur eine Stimme ab, wird die nicht abgegebene als ungültig gewertet. Mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler darüber, wie stark die einzelnen Parteien im Parlament vertreten sind. Dafür müssen sie die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Deutschland hat 299 Wahlkreise. Die 299 Direktmandate stellen die Hälfte der 598 Mandate dar. Die anderen 299 Sitze werden dem Zweitstimmenergebnis entsprechend über die Landeslisten der Parteien vergeben.

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg

Sieben Männer und Frauen stellen sich als Direktkandidaten im Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg (169) zur Wahl. Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten mit einem Bild vor. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel der Wähler. Einen dieser Kandidaten kann jeder Bürger im Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg mit seiner Erststimme wählen.

Michael Roth (SPD)

+ Michael Roth © HNA Der 46-Jährige ist der erfahrenste unter allen Bewerbern und mittlerweile ein politisches Schwergewicht. Seit 1998 sitzt er im Bundestag, hat bei jeder Wahl das Direktmandat geholt. Seit Dezember 2013 ist Roth außerdem Europaminister. Für die hessische SPD belegt er Listenplatz 1. Roth ist verheiratet und hat keine Kinder.

Timo Lübeck (CDU)

+ Timo Lübeck © HNA Zwischen 2004 und 2016 hat Lübeck als persönlicher Referent verschiedener Abgeordneter gearbeitet. Zuletzt arbeitete der 33-Jährige mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Helmut Heiderich zusammen, dessen Sitz er jetzt übernehmen möchte. Aktuell ist er im Haus der Wirtschaft Hessen Referent für Finanz- und Steuerpolitik. Für die CDU Hessen kandidiert Lübeck auf Platz 20. Er ist ledig, hat keine Kinder.

Manfred Lister (FDP)

+ Manfred Lister © HNA Bei seiner ersten Kandidatur 2013 erreichte Lister 2,0 der Erst- und 3,9 Prozent der Zweitstimmen. Dieses Ergebnis will der Eschweger jetzt verbessern. Der Kaufmännische Leiter einer Dienstleitungsfirma in Bad Hersfeld wurde bereits Anfang November nominiert. In Eschwege sitzt Lister für die FDP in der Stadtverordnetenversammlung. Der 57-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und kandidiert für die hessische FDP auf Platz 20.

Sabine Leidig (Die Linke)

+ Sabine Leidig © HNA Die Biologie-Laborantin vertritt ihre Partei seit 2009 im Bundestag. Auch bei der kommenden Wahl wird sie von der Linken in Hessen auf Listenplatz eins geführt. Seit 2009 ist sie verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Beim Protest gegen Stuttgart 21 trat sie mehrere Male als Rednerin auf. Die 55-jährige hat einen Sohn und zwei Enkelkinder.

Dr. Emmanuel Anyangwe Ngassa (FWG)

+ Dr. Emmanuel Anyangwe Ngassa © HNA Der Arzt und Buchautor war der letzte Kandidat im Wahlkreis 169, der sich für die Bundestagswahl zur Verfügung stellte. Der Chirurg stammt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit 1996 im Werra-Meißner-Kreis – erst in Witzenhausen und jetzt in Neuseesen. Nebenberuflich hat er Bücher veröffentlicht. Unter anderem hat er ein Wörterbuch über Pidgin Englisch geschrieben. Ngassa ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Stefan Wild (AfD)

+ Stefan Wild © HNA Der Kaufmännische Leiter des Herz-Kreislaufzentrums in Rotenburg war der erste der sieben Bewerber im Wahlkreis, der seine Kandidatur Ende Oktober bekannt gab. Der Arzt und Diplom-Betriebswirt ist gleichzeitig der erste nordhessische Direktkandidat der AfD. Im März wurde er in den Kreistag von Hersfeld-Rotenburg gewählt. Wild rangiert für die AfD Hessen nicht unter den ersten elf Bewerbern. Der 57-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Martina Selzer (Grüne)

+ Martina Selzer © HNA Die 52-Jährige setzte sich im März mit 69 Prozent gegen den Grünen-Gegenkandidaten Michael Held durch. Martina Selzer ist seit 2009 Mitglied der Grünen und seit zwei Jahren Sprecherin der Partei im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Die Tischlerin und Diplom-Kauffrau führt ein Büro für Kommunikation. Die 53-Jährige hat zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. Auf der Landesliste ihrer Partei wird sie auf den ersten 24 Plätzen nicht geführt.

Die Gemeinden im Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg

Folgende Städte und Gemeinden gehören zum Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg, hier alphabetisch sortiert:

Alheim

Bad Sooden-Allendorf

Bad Hersfeld

Bebra

Berkatal

Breitenbach

Cornberg

Eschwege

Friedewald

Großalmerode

Hauneck

Haunetal

Heringen

Herleshausen

Hessisch Lichtenau

Hohenroda

Kirchheim

Ludwigsau

Meinhard

Meißner

Nentershausen

Neu-Eichenberg

Neuenstein

Niederaula

Philippsthal

Ringgau

Ronshausen

Rotenburg

Schlenklengsfeld

Sontra

Waldkappel

Wanfried

Wehretal

Weißenborn

Wildeck

Witzenhausen

Bundestagswahl 2013: Ergebnisse aus dem Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg

Im Jahr 2013 konnte Michael Roth als Direktkandidat für den Wahlkreis in den Bundestag einziehen. Roth sitzt schon seit 1998 im Bundestag und konnte jeweils sein Direktmandat gewinnen. In dieser Tabelle haben wir einen Überblick über die damaligen Erststimmen-Ergebnisse für Sie zusammengefasst.

Partei Kandidat Ergebnis von 2013 SPD Michael Roth 43,1 % CDU Helmut Heiderich 40,5 % Die Linke Johanna Scheringer-Wright 5,7 % Grüne Armin Jung 5,0 % FDP Manfred Lister 2,0 % NPD Gisela Lück 1,9 % Piraten Michael Balke 1,8 %

