Bunter Kindertag im Alloheim

BAD SOODEN-ALLENDORF. Wer meint, dass es in Senioreneinrichtungen trist und eher langweilig zugeht, täuscht sich gewaltig. Dies zeigte jetzt einmal mehr das Alloheim Geriatrie-Zentrum „Rhenanus“.

Zum internationalen Kindertag lud die Residenz alle Familien und Bürger ein. Kulinarische Köstlichkeiten, Kinderschminken und sogar ein Zirkus löste dabei nicht nur bei den Kleinsten Staunen und Begeisterung aus. Schminkstände, Clown-Aufführungen und ein echter Streichelzoo. Zum internationalen Kindertag am 1. Juni war das Geriatrie-Zentrum „Rhenanus“ erfüllt mit Kinderlachen, Spaß und ganz viel Unterhaltung. „An diesem Tag soll auf die Rechte und Bedürfnissen von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam gemacht werden“, weiß die Einrichtungsleiterin Helena Klässig, „auch wir wollen dazu unseren Teil beitragen und ein Bewusstsein für derzeit leider weit verbreiteten Missstände schaffen.“

Um den Ehrentag der Kinder angemessen zu feiern, lud die Alloheim-Einrichtung in Bad Sooden-Allendorf jetzt einen ganzen Zirkus auf das Gelände des Geriatrie-Zentrums ein. Im Garten des Hauses zeigten die Akrobaten ihre Kunststücke, balancierten und tanzten gemeinsam mit Kindern und Senioren. Ein lustiger Clown mischte sich unter die Gäste und begeisterte Alt und Jung mit seinen Späßen und Kapriolen. „Das wohl größte Highlight unseres bunten Kindertages war sicher der Streichelzoo des Zirkus ‚Romantico‘“, freut sich Helena Klässig, „besonders die Schweine und Kaninchen hatten es den Kleinen, aber auch unseren Bewohnern, am meisten angetan.“

Auch für das leibliche Wohl der Gäste und der Senioren war ebenfalls bestens gesorgt. Während sich die Kinder an den Schminkständen tummelten und in Feen, Tiger oder Prinzessinnen verwandeln ließen, verwöhnte das Küchenteam der Einrichtung mit Chefkoch Udo Beuster die Eltern mit gegrillten Köstlichkeiten, kühlem Bier, hausgemachten Kuchen und heißem Kaffee. „Unser Kindertag war ein voller Erfolg“, freut sich die Einrichtungsleiterin, „viele Familien aus der näheren Umgebung, aber auch aus entfernten Ortschaften haben ihren Weg in unser Haus gefunden und diesen Tag unvergesslich werden lassen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen Besuchern, Helfern und meinem gesamten Team für diese unglaublich tolle...