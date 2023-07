Kreis lädt zu geselligen Seniorennachmittagen ein – Zwei Standorte vorgesehen

Von: Emily Spanel

Landrätin Nicole Rathgeber mit Moderator Rüdiger Ulrich beim Seniorennachmittag im Radio. © Werra-Meißner-Kreis/nh

Nach dreijähriger coronabedingter Pause veranstaltet der Werra-Meißner-Kreis in diesem Jahr die 60. Seniorennachmittage für alle Bürger ab dem 80. Lebensjahr wieder in gewohnter Weise als geselliges Beisammensein und lädt dazu recht herzlich ein.

Werra-Meißner – In diesem Jahr finden die Kreisseniorennachmittage an zwei Standorten statt. Vorgesehen sind zwei Nachmittage im Bürgerhaus Reichensachsen und zwei Nachmittage im Bürgerhaus in Hessisch Lichtenau.

Reichensachsen

Alle Senioren, welche das 80. Lebensjahr vollendet haben und aus den Kommunen Eschwege, Herleshausen, Meinhard, Ringgau, Sontra, Wanfried, Wehretal und Weißenborn kommen, werden am 4. und 5. Oktober jeweils in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Bürgerhaus Reichensachsen als Gäste begrüßt.

Hessisch Lichtenau

Alle Senioren, welche das 80. Lebensjahr vollendet haben und aus den Kommunen Bad Sooden-Allendorf, Berkatal, Großalmerode, Hessisch Lichtenau, Meißner, Neu-Eichenberg, Waldkappel und Witzenhausen kommen, werden am 30. und 31. Oktober jeweils in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Bürgerhaus in Hessisch Lichtenau als Gäste begrüßt. Die Einladungen werden den Senioren in den nächsten Tagen persönlich zugehen.

Das Programm

Landrätin Nicole Rathgeber wird die Senioren begrüßen. Anschließend warten Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm auf die Gäste. Wie gewohnt werden die ältesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Geburtstagsjubilarinnen und -jubilare an jedem Tag besonders geehrt.

Die Organisation

Die Anmeldungen nehmen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen bis zum Montag, 17. Juli, entgegen. Die Teilnehmer werden rechtzeitig darüber informiert, wann die einzelnen Orte zum Kreisseniorennachmittag eingeladen werden. Die Teilnahme privater Begleitpersonen ist nicht möglich, da die Betreuung der Gäste durch Helfer des Deutschen Roten Kreuzes, der Landfrauen und der Kreisbediensteten sichergestellt wird.

Die Radiosendung

Für alle Bürger findet am 28. September von 14 Uhr bis 17 Uhr ein Kreisseniorennachmittag im Radio mit dem Rundfunk Meißner statt. Hier wird unter der Moderation von Rüdiger Ullrich Landrätin Nicole Rathgeber zu Gast sein und das Laudenbachtrio das Programm musikalisch bereichern. Die Hörer können telefonisch Musikwünsche äußern und ihr Wissen bei einem Quiz unter Beweis stellen. (Emily Hartmann)