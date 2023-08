Buntes Treiben im ganzen Dorf

Von: Marius Gogolla

Auf dem Dorf-Flohmarkt in Albungen herrscht am Sonntag wieder buntes Treiben. An den rund 50 Ständen gibt es einiges zu entdecken. © jens schellenberger/nh

Die Ortsgemeinschaft von Albungen lädt zum Dorf-Flohmarkt ein – Für die Besucherinnen und Besucher gibt es dort viel zu entdecken...

Albungen – Ob Küchenzubehör, Kleidung oder Antiquitäten – auf dem Dorf-Flohmarkt in Albungen verkaufen die Einwohner direkt aus ihren Vorgärten, Höfen und Garagen.

An rund 50 Ständen können die Besucherinnen und Besucher kleine Schätze, Kitsch und Kunst entdecken. Außerdem gibt es im ganzen Dorf die Möglichkeit, sich mit selbst gebackenem Kuchen, Bratwurst und Getränken zu versorgen.

Der fünfte Dorf-Flohmarkt in Albungen findet am kommenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt.

Das Konzept hat sich bewährt – in den vergangenen Jahren kamen etwa 2000 Gäste nach Albungen. Und die Besucher reisen nicht nur aus dem Werra-Meißner-Kreis an. Mittlerweile hat sich in der Region und darüber hinaus herumgesprochen, dass der Dorf-Flohmarkt ein echter Geheimtipp ist.

„Der Flohmarkt ist eine feste Institution in Albungen“ sagt Veranstalterin Mechthild Reith. „Immer mehr Bürger machen mit.“ Außerdem fördere der Flohmarkt gleichzeitig auch die Gemeinschaft im Albungen.

„Es herrscht dann immer ein buntes Treiben und eine ausgelassene Stimmung im Dorf“, sagt Reith, die sich gemeinsam mit Antje Rauschke um die Organisation kümmert.

Neu in diesem Jahr sind Aufkleber für die Crew-Mitglieder. Sie sollen so kenntlich gemacht und bei Fragen angesprochen werden können.

Durch die Veranstaltung gründete sich unter anderem auch eine Whats-App-Gruppe für das ganze Dorf, die die Albunger nicht mehr missen möchten. Die öffentliche Toiletten-Nutzung ist in der Sporthalle in Albungen möglich.

Die Veranstalter rund um Mechthild Reith weisen darauf hin, dass die Besucherinnen und Besucher mit dem Auto nicht an der B 27 parken sollen. Im Dorf würden genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.

(Marius Gogolla)