Mit Petitionen gegen Windräder: Bürgerinitiative "Hanstein bewahren!" gegründet

So könnte es aussehen, falls alle vier langfristig geplanten Windräder gebaut werden: Dr. Wolfgang Dietel vom Landesamt für Denkmalschutz hat eine Fotomontage erstellt, um den optischen Einfluss des geplanten Windparks auf Burg Hanstein deutlich machen zu können.

50 Personen haben Anfang der Woche in Hohengandern die Bürgerinitiative (BI) „Hanstein bewahren!“ gegen den Bau eines Windrads in der Nähe von Burg Hanstein gegründet.

Den Vorstand bilden Daniela Hartmann, Andreas Rohde und Jörg Braun-Lüllemann (alle Hohengandern). Der Rückhalt in der Bevölkerung rund um Hohengandern sei groß, sagt Rohde. Auch aus den hessischen Nachbargemeinden Witzenhausen und Neu-Eichenberg seien Interessierte gekommen und hätten der Gründungssatzung zugestimmt.

Wie viele der Unterzeichner später konkrete Aktionen unterstützen, müsse man sehen, räumt Rohde ein. Immerhin: Die am Montag gestartete Online-Petition an den thüringischen und hessischen Landtag hatte bis Redaktionsschluss schon 198 Unterschriften. Ziel der BI ist es laut Rohde, bis Ende Februar 1500 Unterschriften zu sammeln. Der Petitionstext findet sich hier.

Bürgerinitiative will Einfluss auf Genehmigungsverfahren nehmen

Zudem will die BI herausfinden, ob und wie sie noch Einfluss auf das Genehmigungsverfahren nehmen und etwa die Naturschutzgutachten einsehen kann, sagt Rohde. Das Genehmigungsverfahren für das bereits beantragte Windrad sei nicht öffentlich und sehe eigentlich keine Bürgerbeteiligung vor.

Wie berichtet, will die Firma Eno Energy auf dem Gebiet der Gemeinde Neu-Eichenberg zunächst zwischen Schloss Arnstein und Burg Hanstein ein Windrad bauen, langfristig sollen dort bis zu vier Windräder stehen. Dagegen wehren sich vor allem Menschen aus den angrenzenden thüringischen Dörfern – sie sorgen sich um den Naturschutz am „Grünen Band“ und um die Ruine. „Burg Hanstein ist für uns ein Symbol der Freiheit“, sagt Rohde.

Burg Hanstein durfte während DDR-Zeit nicht betreten werden

Während der DDR-Zeit habe man die Burg im unmittelbaren Grenzgebiet nicht betreten dürfen, nach der Wende sei das knapp 1000 Jahre alte Bauwerk auch mit Geld aus dem Westen saniert worden. Bis heute sei die Burgruine ein beliebtes Ausflugsziel mit jährlich rund 100 000 Besuchern, wie die BI in ihrem Petitionstext schreibt.

Nach HNA-Informationen hat sich mittlerweile auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eingeschaltet und sich in einem Brief an seinen hessischen Amtskollegen Volker Bouffier (CDU) gegen die Windradpläne ausgesprochen.

Eichsfeldkreis wehrte sich schon 2015 gegen Windvorranggebiet

Der Eichsfelder Landtagsabgeordnete Thadäus König (CDU) versuche zudem, über seine Kontakte zu hessischen Landtagsabgeordneten den Schutz der Burg zu erreichen. Der Eichsfeldkreis hat sich bereits 2015 gegen die Ausweisung des Windvorranggebiets ESW 07 gewehrt und in einer Stellungnahme, die der HNA vorliegt, natur- und denkmalschutzrechtliche Bedenken vorgebracht.

Im September 2019 erneuerte der Eichsfelder Landrat Dr. Werner Henning die Position – ergänzt um den Hinweis, dass die Auswirkungen von Schall und Schattenwurf der Windräder auf die nahegelegenen Dörfer Hohengandern, Arenshausen und Bornhagen ungeklärt sei. Zudem fordert er eine FFH-Verträglichkeitsprüfung wegen des angrenzenden Vogelschutzgebiets „Werrabergland“.