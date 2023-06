Freispruch für Ehepaar, das gegen Coronavirus-Schutzverordnung verstoßen haben soll

Von: Emily Spanel

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Werra-Meißner – „In dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten: Nach diesem im deutschen Strafrecht verankerten Grundsatz ist ein Ehepaar aus dem Werra-Meißner-Kreis am Freitagmorgen vor dem Amtsgericht Eschwege freigesprochen worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Paar zur Last gelegt, an einem Montag Ende Dezember des Jahres 2021 – also in der Hochphase der Coronapandemie – gegen die Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen verstoßen zu haben. So sollen die beiden Teil einer sechsköpfigen Gruppe gewesen sein, die sich auf dem Eschweger Marktplatz aufgehalten haben, ohne jedoch einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und ohne den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander eingehalten zu haben. Alle sechs sollen zu diesem Zeitpunkt nicht gegen das Coronavirus geimpft gewesen sein.

Der 60-jährige Angeklagte, verteidigt von Rechtsanwalt Dr. Kevin Faber, ließ sich umfänglich zu den Vorwürfen ein. So seien er und seine Frau an besagtem Montag lediglich zu Fuß auf dem Rückweg von einem Verwandtenbesuch gewesen. Auf dem Marktplatz seien sie von zwei ihnen unbekannten Ehepaaren angesprochen und gefragt worden, „wo man denn in Eschwege essen gehen könne“. Kurz nach dieser „vielleicht zweiminütigen“ Konversation seien Polizisten hinzugekommen und hätten die Personalien aufgenommen. Eine ausführliche Belehrung darüber, warum dies geschehe, sei laut des 60-Jährigen nicht erfolgt. Vom Begriff „Montagsspaziergang“ habe er damals noch nichts gehört; ebenso seien ihm die seinerzeit gültigen Corona-Schutzmaßnahmen nicht bis ins Detail geläufig gewesen – die hätten sich schließlich „täglich geändert“.

Seine Ehefrau (Verteidigung: Rechtsanwältin Ann-Kathrin Dreber) machte keine Angaben zur Sache.

Ein als Zeuge gehörter Polizeibeamter bekräftigte, dass zu dieser Zeit sogenannte Montagsspaziergänge – angeblich „spontane“ Proteste gegen die Corona-Maßnahmen – durchaus üblich waren und die Polizeibeamten verstärkt Kontrollen durchgeführt hätten. In diesem Zuge sei auch die sechsköpfige Gruppe ohne Schutzmasken aufgefallen. „Die Mindestabstände wurden definitiv nicht eingehalten.“

Einstellung des Verfahrens abgelehnt

Bitte mal die Kirche im Dorf lassen“: Nur schwer konnte Verteidiger Dr. Kevin Faber seinen Missmut über das Vorgehen der Staatsanwaltschaft verbergen. Denn die lehnte auch nach Abschluss der Beweisaufnahme eine Einstellung des Verfahrens gegen das Ehepaar ab. Beide sollten ein Bußgeld in Höhe von jeweils 300 Euro zahlen und dazu die Kosten des Verfahrens tragen. „Eine eindeutige Zuordnung, wer wann wo in welchem Abstand zueinander stand, kann gar nicht nachvollzogen werden“, argumentierte Dr. Faber. Die Polizei habe es versäumt, genaue Skizzen oder Messungen anzufertigen. Dem folgte die Vorsitzende Richterin Schmidt – Freispruch.