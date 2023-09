CDU-Landtagskandidat Stefan Schneider im Porträt

Von: Marius Gogolla

Teilen

Stefan Schneider (CDU) ist passionierter Organist. Sonntags spielt er oft in der Marktkirche in Eschwege während des Gottesdienstes. © Marius Gogolla

Stefan Schneider kandidiert für die CDU im Wahlkreis 9. Neben der Politik ist er passionierter Organist. Sein Hobby hat ihn schon bis nach Indien gebracht.

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellen wir alle Direktkandidaten für die Wahlkreise 9 (Werra-Meißner-Kreis) und 10 (Rotenburg) vor. Heute ist Stefan Schneider (CDU) aus Eschwege an der Reihe.

Eschwege – Sonntags geht es für Stefan Schneider in die Kirche – für ihn heißt das, sein Hobby ausleben zu können. Der 45-jährige CDU-Landtagskandidat (Wahlkreis 9) spielt seit seinem elften Lebensjahr Orgel. Es stellt für ihn einen Ausgleich zu seiner politischen Arbeit dar.

„Ich habe im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspielen angefangen“, erzählt Schneider. „Mit elf habe ich dann das erste Mal Orgel gespielt. Dazu gebracht hat mich der damalige Bezirkskantor Siegfried Neuber.“

Bereits mit 14 Jahren trat er eine Stelle als Organist in der Eschweger Marktkirche an. Doch sein Hobby wollte Schneider nie zum Beruf machen, denn „wenn man es hauptberuflich macht, dann hat man ja kein Hobby mehr.“ Es mache ihm Spaß, Orgel in der Kirche zu spielen und er bekomme häufig gutes Feedback, so Schneider.

Außerdem ist für ihn das Orgelspielen in der Kirche „die Verkündigung von Gottes Wort in Musik“. Im angemessenen Rahmen mache er aber auch beim Spielen in der Kirche seine Späßchen: „Vor dem Johannisfest habe ich im Gottesdienst das Dietemann-Lied angestimmt. Das kam sehr gut an“, erzählt er lachend.

Doch nicht nur das Orgelspielen ist für Schneider ein Hobby. Auch sein ehrenamtliches Wirken in der Politik gehöre dazu. Und es ist ein forderndes Hobby: Seit 22 Jahren ist Schneider Stadtverordneter in Eschwege, wurde ein Jahr später Fraktionsvorsitzender der CDU, was er heute noch ist.

Er ist außerdem Mitglied im Vorstand der Eschweger CDU, stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, Kreistagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Kreistagsvorsitzender, Kreisvorsitzender, Mitglied des Bezirksvorstandes und des erweiterten Landesvorstandes.

Außerdem ist er seit sieben Jahren im Landesvorstand der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU in Nordhessen. Pro Woche kommen insgesamt um die 60 Stunden politischer Arbeit ehrenamtlich zusammen.

Trotz seines vollen Zeitplanes findet Schneider die Zeit, neben dem Orgelspiel in der Kirche für Freunde und Bekannte auf deren Feiern zu spielen. Wie vor einigen Jahren, als einer seiner Schulfreunde in Bellary (Indien) geheiratet hat. Er war Gast auf der Hochzeit und hatte angeboten, Keyboard zu spielen.

„Das war ein spezielles Erlebnis“, erinnert sich der Regierungsoberrat beim RP Kassel. „In Deutschland gibt es auf Hochzeiten einen Ablaufplan. In Bellary war es so, dass die Trauung um 14 Uhr starten sollte. Gegen 16 Uhr haben sich die Leute dann eingefunden, zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr ging es dann los.“

Zehn Fragen an Stefan Schneider Auto oder Fahrrrad? Auto

Papierkalender oder Smartphone-Planer? Smartphone-Planer

Kochen oder grillen? Kochen

Helmut Kohl oder Willy Brandt? Helmut Kohl

Facebook oder Instagram? Instagram

Bier oder Wein? Beides, je nach Anlass

Ahle Wurscht oder Weckewerk? Ahle Wurscht

Hotel oder Zelt? Hotel

Aufzug oder Treppe? Treppe

Rock oder Pop? Beides



Auch die Technik sei etwas anders, als er sie von deutschen Verhältnissen gewohnt sei. „Es gab ein Keyboard, an das ein Verstärker angeschlossen war – mit blanken Drähten“, sagt er. „Die Gefahr eines Stromschlages war ziemlich groß. Das habe ich aber mit Humor genommen.“

Im Gegensatz dazu sei das momentane politische Klima in Deutschland leider sehr ernst. „Der Aufstieg der AfD in den letzten Jahren ist ein Problem“, sagt Schneider. „Die Partei bietet vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen. Doch es ist eben nicht immer einfach.“

Beispielsweise der von Björn Hoecke (AfD) angesprochene Dexit, der Austritt aus der Europäischen Union, sei weder durchdacht noch sinnvoll. „Es gibt keine andere Nation, die von Europa so profitiert wie Deutschland, denn wir sind eine Export-Nation. Es wäre absoluter Irrsinn, aus der EU auszutreten.“

Dass die populistische Partei so viele Wählerinnen und Wähler gewinnen konnte, läge aber unter anderem auch an der amtierenden Bundesregierung unter Kanzler Scholz, so Schneider. „Das neue Heizungsgesetz beispielsweise, das die Regierung beschlossen hat: Für viele ist eine neue, umweltschonende Heizung schlicht nicht bezahlbar; es überfordert die Menschen und hat deswegen auch ein so hohes Aufregungspotenzial.“

Die Probleme in Deutschland müssten klar angesprochen werden, sagt Schneider. „Wir müssen Probleme erkennen, benennen und angehen.“

(Marius Gogolla)