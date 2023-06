Mehr als 250 Besucher kamen zum ersten Dorfflohmarkt nach Frankenhain

Nachhaltig und ressourcensparend: Was die Chance auf ein zweites Leben hatte, wurde direkt von den Höfen des kleinen Dörfchens am Fuße des Meißners weiterverkauft. © Lorenz Schöggl

Von Kindersachen bis hin zu Haushaltswaren: Am vergangenen Sonntag stand rund um den Anger und auf den Frankenhainer Straßen alles Kopf.

Frankenhain – Pilgernde Besucher, Antiquitäten-Sammler, Schaulustige und Liebhaber des geselligen Dorflebens erkundeten die Straßen im Dorfzentrum des Berkataler Ortsteils beim ersten Dorfflohmarkt.

Was manch ein Pragmatiker längst in einer Tonne entsorgt hätte, bekam so die Chance auf ein neues Zuhause – ganz im Sinne von Nachhaltigkeit sowie Ressourcen- und Umweltschutzes. „Wir sind sehr zufrieden und hätten nicht gedacht, dass so viele Leute von außerhalb kommen“, berichtet Fred Sippel als einer der Aussteller. Besonders Kindersachen wie Kleidung, Spielzeug und DVDs waren gefragt, auch wenn eher niedrigpreisige Waren gekauft wurden. Viele Großeltern aus der Umgebung waren auf der Suche nach Kleidung und Spielzeug für ihre Enkel.

Aber von allem war etwas dabei: Auch Haushaltswaren wie Geschirr und Einkochgeräte oder Schmuck waren gefragt. „Überbleibsel von unserem gekauften Hof haben manche als Antiquitäten geschätzt“, ist Marius Ortwein beeindruckt von dem Konzept. Direkt nebenan haben Ronja und Nayla-June Kinderbücher und DVDs verkauft, die sie nicht mehr benötigen - und dabei „Erfahrungen beim Verkaufen und Feilschen“ gesammelt, schmunzelt er.

An den mehr als 30 Ständen im Ort konnte man auch das ein oder andere Schnäppchen erstehen. © Schöggl, Lorenz

Organisiert wurde das Programm vom Turnverein 1920 Frankenhain: „Die Idee kam von unseren Mitgliedern und hat das ganze Team direkt überzeugt“, blickt Lukas Möckel auf den November letzten Jahres zurück. In kontinuierlicher Planung wurde zunächst das Interesse der Frankenhainer abgefragt, denn am Straßenrand und auf den Höfen mussten genügend private Stände entstehen, um das Publikum zu locken. Mit mehr als 30 Ständen sei das mehr als gelungen, Werbung über soziale und lokale Medien sowie das sonnige Wetter am Sonntag hätten den Rest übernommen, um mehr als 250 Besucher in das kleine Dörfchen am Fuße des Meißners anzulocken. „Ich bin beeindruckt, was die Teilnehmer aufgefahren haben“, resümiert Möckel.

Neben geschmückten Ständen sei auch ein ganzer Stall zum Ausstellungsplatz geworden, während ein Hof mit selbstkreierten Kunstwerken zu einer Vernissage einlud. Auch Anwohner aus den umliegenden Dörfern hatten sich Stände gesichert. Der Anger diente mit Bratwürstchen, Kuchen und Getränken als Zentrum und sei zeitweilige „wie bei einer kleinen Kirmes“ gefüllt gewesen, so Möckel, der nach der guten Resonanz überzeugt ist, dass der Dorfflohmarkt in die nächste Runde gehen wird. (Lorenz Schöggl)