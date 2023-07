Experten erklären, wie man auch bei über 30 Grad die gute Laune behält

Von: Tobias Stück

Ausreichend trinken: Denn extrem hohe Temperaturen wie im Juli vergangenen Jahres sind auch in unserer Region keine Seltenheit mehr. © Tobias Stück

Sommer, Sonne, Spaß: Nach einer kurzen Kälteperiode soll es wieder richtig heiß zwischen Werra- und Meißner werden.

Werra-Meißner - Nicht immer und überall sind hohe Temperaturen nur toll, denn die Wärme ist für den Körper auch eine Belastung. Schon jetzt ächzen viele unter der Hitze. Was ist bei Temperaturen von über 30 Grad zu beachten? Und was können wir unserem Körper Gutes tun? Hier ein paar Tipps:

Ausreichend trinken: Je mehr wir schwitzen, desto mehr Flüssigkeit und Mineralstoffe verlieren wir. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät daher auf ihrem Portal „Klima Mensch Gesundheit“: etwa zwei bis drei Liter trinken. Die beste Wahl sind Wasser, (gekühlte) Tees ohne Zuckerzusatz und Saftschorlen. Eine Strategie, um dieses Vorhaben auch umzusetzen: Jede Stunde ein Glas leeren – und zwar auch dann, wenn sich kein Durst meldet. Denn der setzt erst ein, wenn der Körper bereits zu viel Flüssigkeit verloren hat.

Tipps für den Sport: Zeigt das Thermometer 30 Grad und mehr, ist das kein Tag, an dem man von sich selbst sportliche Bestleistungen verlangen sollte. Prof. Froböse rät, sowohl die Dauer als auch die Intensität des Trainings an heißen Tagen etwas herunterzuschrauben.

Wer kann, zieht sein Training oder die Joggingrunde auf den frühen Morgen vor, wenn es draußen noch erträglich ist. Einige Sportarten lassen sich auch in den Wald verlegen. Dort ist es schattig und damit kühler. Außerdem sollten Sportlerinnen und Sportler auf die Signale ihres Körpers hören. Kopfschmerzen etwa können ein Anzeichen dafür sein, dass es dem Körper zu viel geworden ist.

Wer an Sommertagen Sport macht, sollte übrigens noch mehr trinken. Laut BZgA kann man beim Training an heißen Tagen bis zu 2,5 Liter Flüssigkeit pro Stunde verlieren – abhängig von der jeweiligen Sportart. Viel trinken sollte man aber auch bei leichteren Aktivitäten wie einem Spaziergang oder einer Runde auf dem Fahrrad. „Ab einer Stunde Aktivität würde ich immer eine Wasserflasche mitnehmen“, rät Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Und auch bevor man loslegt, sollte man lieber noch ein Glas Wasser trinken. Übrigens: Eiskalte Getränke sind beim Sport keine gute Wahl. Denn dadurch kann sich der Magen plötzlich entleeren. Es drohen Durchfälle. Den Körper kühl halten: An heißen Tagen kann schon das Outfit den entscheidenden Unterschied machen. Die BZgA empfiehlt Kleidung aus Viskose, dünner Baumwolle, Leinen oder Seide mit lockeren Schnitten. So kann die Luft zirkulieren und die Haut abkühlen. An Sommertagen sind helle Kleidungsstücke die beste Wahl. Denn sie reflektieren das Sonnenlicht, während dunkle Farben seine Wärme aufnehmen und uns damit noch mehr schwitzen lassen.

Weitere Wege, um dem Körper etwas Abkühlung zu schenken: kühle, feuchte Umschläge für Arme, Beine, Stirn oder Nacken. Oder die Handgelenke unter kühles, fließendes Wasser halten. Und wer noch eine leere Sprühflasche zu Hause hat, füllt sie mit Wasser und hat somit ein selbst gemachtes Wasserspray. Medikamente checken: Wer bestimmte Medikamente nimmt, sollte jetzt im Sommer noch mal das Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin suchen, rät die BZgA. Denn bei hohen Temperaturen kann sich ihre Wirkung verändern – es kann zu Nebenwirkungen kommen.

Bei einigen Präparaten kann es daher sinnvoll sein, die Medikamentendosis im Sommer anzupassen. Das sollte man aber nicht auf eigene Faust anpacken, sondern nur in Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin. Eigenmächtiges Absetzen lässt man auch besser. Betroffen sind laut BZgA Mittel, die den Blutdruck senken, etwa Betarezeptorenblocker und Diuretika. Aber auch Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine oder bestimmte Antidepressiva können an heißen Tagen ihre Wirkung verändern. Tipps für kühle Wohnräume: Gelüftet wird am besten nur vom späten Abend, wenn es merklich kühler geworden ist, bis zum frühen Morgen. Tagsüber bleiben die Fenster geschlossen und am besten auch abgedunkelt. So dringen weder die aufgeheizte Luft noch die Wärme der Sonnenstrahlen ins Haus ein.

Aber: Zum Lüften tagsüber gibt es durchaus verschiedene Ansichten. Denn wenn drinnen das Thermometer immer höher steigt, ist es für viele ein erlösender Reflex, die Fenster aufzumachen und Durchzug zu erzeugen. Alternativ zum Lüften geben Ventilatoren etwas Abkühlung.

Übrigens keine gute Idee ist es, nasse Laken aufzuhängen, um die Luft in überhitzten Räumen in den heißesten Stunden herunterkühlen. Die Verdunstung des Wassers aus dem Stoff erhöht die Luftfeuchtigkeit im Zimmer. Es wird schwüler, was die Wärme noch unerträglicher erscheinen lässt. Tipps fürs Autofahren: Ist das Auto total überhitzt, raten ADAC und GTÜ: Alle Türen, Kofferraumklappe und – falls vorhanden – das Schiebedach aufmachen, um den Wagen gut durchzulüften. Das bringt schon nach wenigen Minuten angenehmere Temperaturen.

Die Klimaanlage sollte man nicht zu niedrig einstellen und die Düsen nicht direkt auf den Körper lenken – Erkältungsgefahr. Die Wohlfühltemperatur liegt in der Regel zwischen 22 und 25 Grad. Allerdings ist es effektiv, beim Losfahren die Anlage kurz auf die maximale Kühlleistung einzustellen und dabei die Umlufttaste zu drücken. Wer weniger als zehn Minuten fährt, schaltet die Klimaanlage aber besser nicht ein. (Tobias Stück)