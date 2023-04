Cornberg denkt über Fusion nach: Nun soll das Gespräch mit Sontra und Bebra gesucht werden

Von: Julia Stüber, Marius Gogolla

Die Gemeindevertreter Cornbergs haben kürzlich beschlossen, dass Gespräche mit den Städten Sontra und Bebra hinsichtlich einer Fusion aufgenommen werden sollen. © Ziermann, Christopher

Sontra/Cornberg – Den Antrag hatte Matthias Reiter von den „Freunden des Bieres“ (FdB) während der jüngsten Sitzung in Cornberg gestellt. Die Gemeinde sei langfristig nicht mehr finanzierbar.

Gründe seien Überalterung, die Abwanderung junger Leute und die zurückgehenden Einnahmen durch die Gewerbesteuer. „Eine Fusion würde Vorteile für Cornberg haben“, so Reiter. „Unter anderem wäre ein Schuldenerlass möglich.“

Nun wird die Gemeinde eine offizielle Anfrage an die jeweiligen Magistrate stellen, ob sie grundsätzlich bereit sind, Gespräche über eine mögliche Fusion zu führen. „Die Entscheidung bleibt zunächst abzuwarten und danach sind die weiteren Schritte zu planen“, sagt Cornbergs Bürgermeisterin Katja Gonzalez Contreras (parteilos).

Der Landkreis und das Land Hessen seien ebenfalls zu beteiligen. „Sinnhaft ist, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, aber das ist schon mindestens zwei Schritte weiter.“ Grundsätzlich sieht Gonzalez Contreras eine Fusion kritisch, da sie keinen Vorteil für die Einwohner erkennen kann. Sie befürwortet eher die Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Stadt Sontra wartet nun auf die Kontaktaufnahme durch die Gemeinde Cornberg, anschließend wird in der Stadtverordnetenversammlung diskutiert werden, ob grundsätzlich ein Interesse an einer Fusion besteht oder nicht. „Ich sehe diesem Prozess und der Erstellung einer Machbarkeitsstudie durchaus positiv entgegen, da wir das Thema damit sachlich und in aller Tiefe aus vielerlei Hinsicht erarbeiten“, sagt Sontras Bürgermeister Thomas Eckhardt (SPD).

Wichtig sei aber die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. „Daher werden Fusionen grundsätzlich – trotz möglicher finanzieller Anreize – nur dann erfolgreich sein, wenn genau diese Überzeugung und der Wille auch vorherrschen.“

Auch Bebras Bürgermeister Stefan Knoche (parteilos) sei bereit für Gespräche: „Es ist wichtig, abzuwägen und den Status quo zu ermitteln. Eine Fusion soll schließlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein.“ Allerdings sei es ein langer Weg von den Gesprächen über eine Fusion bis hin zu der tatsächlichen Umsetzung.

