Corona im Werra-Meißner-Kreis: 15 weitere Neuinfektionen - Inzidenz jetzt bei 136

Die aktuellen Coronazahlen im Werra-Meißner-Kreis

+ © Federico Gambarini/dpa Symbolbild: Symbol im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus: die Mund-Nase-Maske. © Federico Gambarini/dpa

Die Coronazahlen im Werra-Meißner-Kreis: Die aktuellen Entwicklungen der vergangenen Tage finden Sie hier im WR-Newsticker:

Update von Sonntag, 25. April: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag nochmals leicht auf jetzt 136 gestiegen. 15 neue Fälle sind am Sonntag dazugekommen, berichtet die Kreisverwaltung.

Die Zahl der bis jetzt mit dem Corona-Virus Infizierten liegt damit am heutigen Sonntag bei 3165, genesen sind inzwischen 2769 Infizierte. Erkrankt bzw. positiv getestet sind derzeit 249 Personen. Nach wie vor sind 147 im Kreis an oder mit dem Virus gestorben.

Sieben-Tage-Inzidenz 136 Aktuelle Fälle 249 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3165 Genesen 2769 Gestorben 147 Erst-/Zweitgeimpft 19.476/9.334

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 19 Patienten auf der normalen Isolierstation behandelt. Zusätzlich werden auf der Intensivstation im Klinikum Werra-Meißner sechs Patienten, davon fünf mit Beatmung, behandelt. Es befinden sich zurzeit über 500 Personen in Quarantäne.

Bad Sooden-Allendorf 16

Berkatal 5

Eschwege 42

Großalmerode 21

Herleshausen 10

Hess. Lichtenau 64

Meinhard 6

Meißner 3



Neu-Eichenberg 4



Ringgau 2

Sontra 19

Waldkappel 6

Wanfried 9



Wehretal 7

Weißenborn 8

Witzenhausen 29

Bei dem Sonderimpftag für über 70-Jährige wurden am Samstag (24.04.21) im Impfzentrum in Eschwege 598 Personen erstgeimpft. Damit wurden im Impfzentrum insgesamt 19.476 Personen erstgeimpft und 9.334 zweitgeimpft. In dieser Statistik tauchen nicht die Impfungen bei Hausärzten auf.

Etwaige Abweichungen zu den Angaben des RKI ergeben sich durch Verzögerungen in der Meldekette. Weitere Informationen unter werra-meissner-kreis.de/corona

Update von Samstag, 24. April: Seit gestern gibt es 45 neue Corona-Fälle im Werra-Meißner-Kreis. Der sprunghafte Anstieg sei durch einen Ausbruch des Virus in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Eschwege zu erklären, teilt die Kreisverwaltung mit. Wie viele Bewohner der Unterkunft betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

Neu bestätigte Corona-Infektionen gibt es u. a. auch in Kindertagesstätten in Wichmannshausen, Waldkappel und Großalmerode und beim DRK in Witzenhausen. Die Zahl der bis jetzt mit dem Corona-Virus Infizierten liegt damit am heutigen Samstag bei 3150, genesen sind inzwischen 2769 Infizierte. Erkrankt bzw. positiv getestet sind derzeit 234 Personen. Die Siebentage-Inzidenz liegt aktuell bei 131.

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die nächsten Tage. Voraussichtlich wird auch im Werra-Meißner-Kreis die bundesweite Notbremse greifen. „Wir weisen vorsorglich schon darauf hin, dass diese Entwicklung dazu führen wird, dass voraussichtlich am kommenden Mittwoch die Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes greifen, da die Inzidenzentwicklung der letzten sieben Tage uns nicht unter die Zahl 100 bringen kann“, sagt die Sprecherin des Werra-Meißner-Kreises, Sylvia Weinert.

Seit Impfbeginn wurden im Impfzentrum in Eschwege insgesamt 18.871 Personen erstgeimpft und 9.350 Personen zweitgeimpft. Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 19 Patienten auf der normalen Isolierstation behandelt. Zusätzlich werden auf der Intensivstation im Klinikum Werra-Meißner fünf Patienten, davon vier mit Beatmung, behandelt. Es befinden sich zurzeit über 450 Personen in Quarantäne.

Etwaige Abweichungen zu den Angaben des RKI ergeben sich durch Verzögerungen in der Meldekette. Weitere Informationen unter: www.werra-meissner-kreis.de/corona

Update von Freitag, 23. April: Die Kreisverwaltung meldet am heutigen Freitag 19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Laut Landkreissprecherin Sylvia Weinert ist das Fallgeschehen diffus über den gesamten Kreis verteilt. Neu bestätigte Infektionen gebe es unter anderem in einer Grundschule in Hessisch Lichtenau und in einer Gesamtschule in Bad Sooden-Allendorf. Die notwendigen Quarantänisierungen und Kontaktpersonen-Nachverfolgungen werden laut Weinert veranlasst.

Sieben-Tage-Inzidenz 95 Aktuelle Fälle 222 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3105 Genesen 2736 Gestorben 147 Erst-/Zweitgeimpft 18.343/9244

Im Klinikum Werra-Meißner werden aktuell 19 Patienten auf der Isolierstation behandelt. Hinzu kommen fünf Patienten, die auf der Intensivstation beatmet werden müssen. In Quarantäne befinden sich gegenwärtig über 450 Personen im Landkreis.

Die 222 erkrankten Menschen verteilen sich wie folgt auf die 16 Kommunen des Landkreises:

Bad Sooden-Allendorf 15



Berkatal 5



Eschwege 26



Großalmerode 19



Herleshausen 14



Hess. Lichtenau 58



Meinhard 5



Meißner 3



Neu-Eichenberg 4



Ringgau 1



Sontra 18



Waldkappel 5



Wanfried 9



Wehretal 12



Weißenborn 6



Witzenhausen 22

Update von Donnerstag, 22. April: Seit gestern gibt es 21 neue Corona-Fälle im Werra-Meißner-Kreis, meldet Kreissprecherin Sylvia Weinert. Dabei sei das Fallgeschehen wieder diffus über das gesamte Kreisgebiet verteilt.

Sieben-Tage-Inzidenz 98 Aktuelle Fälle 216 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3.086 Genesen 2.723 Gestorben 147 Erst-/Zweitgeimpft 17.823 / 9.137

Bestätigte Corona-Infektionen gibt es in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Eschwege. Die notwendigen Quarantänisierungen und Kontaktpersonen-Nachverfolgungen werden veranlasst.

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 19 Patienten auf der normalen Isolierstation behandelt. Zusätzlich werden auf der Intensivstation im Klinikum Werra-Meißner 5 Patienten mit Beatmung behandelt.

Bad Sooden-Allendorf 14

Berkatal 5

Eschwege 22

Großalmerode 19

Herleshausen 15

Hess. Lichtenau 55

Meinhard 4

Meißner 3

Neu-Eichenberg 3

Ringgau 1

Sontra 21

Waldkappel 5

Wanfried 9

Wehretal 14

Weißenborn 5

Witzenhausen 21

Update von Mittwoch, 21. April: Die Kreisverwaltung hat am heutigen Mittwoch 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Laut der Kreisverwaltung sind die Fälle diffus über das gesamte Kreisgebiet verteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 93 auf 99 an.

Sieben-Tage-Inzidenz 99 Aktuelle Fälle 202 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3065 Genesen 2716 Gestorben 147 Erst-/Zweitgeimpft 17.348/9087

Im Klinikum Werra-Meißner werden aktuell 19 Patienten auf der Isolierstation behandelt, teilte die Kreisverwaltung in ihrer Pressemitteilung mit. Hinzu kommen fünf Patienten, die mit Beatmung auf der Intensivstation behandelt werden müssen. In Quarantäne befinden sich im Kreisgebiet zurzeit über 450 Menschen.

Die 202 Infizierten verteilen sich wie folgt auf die 16 Kommunen des Landkreises:

Bad Sooden-Allendorf 13

Berkatal 5

Eschwege 22

Großalmerode 17

Herleshausen 13

Hess. Lichtenau 46

Meinhard 4

Meißner 3

Neu-Eichenberg 3

Ringgau 1

Sontra 21

Waldkappel 5

Wanfried 9

Wehretal 14

Weißenborn 5

Witzenhausen 21

Update von Dienstag, 20. April: Im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gibt es im Werra-Meißner-Kreis einen weiteren Todesfall, es handelt sich laut Landkreissprecherin Sylvia Weinert um einen 79-Jährigen. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Werra-Meißner-Kreis seit Pandemiebeginn auf 147.

Außerdem meldete die Kreisverwaltung am Dienstag vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die alle diffus über das gesamte Kreisgebiet verteilt sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit leicht von 91 auf 93.

Sieben-Tage-Inzidenz 93 Aktuelle Fälle 212 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3039 Genesen 2680 Gestorben 147 Erst-/Zweitgeimpft 16.946/9008

Im Klinikum Werra-Meißner werden momentan 19 Patienten auf der Isolierstation behandelt, teilte Weinert mit. Zusätzlich werden auf der Intensivstation des Klinikums in Witzenhausen 6 Patienten, davon 5 mit Beatmung, behandelt. In Quarantäne befinden sich im Kreisgebiet zurzeit über 500 Menschen.

Die 212 Infizierten verteilen sich wie folgt auf die 16 Kommunen des Landkreises:

Bad Sooden-Allendorf 15



Berkatal 6



Eschwege 21



Großalmerode 18



Herleshausen 11



Hess. Lichtenau 48



Meinhard 4



Meißner 4



Neu-Eichenberg 3



Ringgau 1



Sontra 21



Waldkappel 4



Wanfried 9



Wehretal 22



Weißenborn 5



Witzenhausen 20

Update von Montag, 19. April: Die Kreisverwaltung hat am Montagmorgen 6 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, dabei ist das Fallgeschehen „wieder diffus über das gesamte Kreisgebiet verteilt.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derweil im Werra-Meißner-Kreis bei 91.

Beim Sonderimpftag für über 80-Jährige wurden am gestrigen Sonntag, 18. April, im Impfenztrum in Eschwege 441 Personen mit Astrazeneca erstgeimpft, teilt Landkreissprecherin Sylvia Weinert mit. Damit wurden im Impfzentrum insgesamt 16.650 Personen erst- und 8.827 zweitgeimpft.

Sieben-Tage-Inzidenz 91 Aktuelle Fälle 223 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3035 Genesen 2666 Gestorben 146 Erst-/Zweitgeimpft 16.650/8827

Im Klinikum Werra-Meißner werden momentan 16 Patienten auf der Isolierstation behandelt, hinzu kommen 8 Personen, die auf der Intensivstation beatmet werden müssen. In Quarantäne befinden sich im Werra-Meißner-Kreis gegenwärtig über 500 Personen.

Die 223 Infizierten verteilen sich wie folgt auf die 16 Kommunen des Landkreises:

Bad Sooden-Allendorf 14



Berkatal 6



Eschwege 22



Großalmerode 19



Herleshausen 11



Hess. Lichtenau 52



Meinhard 5



Meißner 4



Neu-Eichenberg 2



Ringgau 1



Sontra 25



Waldkappel 5



Wanfried 10



Wehretal 22



Weißenborn 5



Witzenhausen 20

Update von Sonntag, 18. April: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag unter 100 gesunken und liegt nach Angaben der Kreisverwaltung am heutigen Sonntag bei 94. Von Samstag auf Sonntag meldet der Kreis 10 neue Coronafälle, die alle auf ein diffuses Fallgeschehen zurückzuführen sind. Aktuell sind 217 Menschen erkrankt beziehungsweise positiv auf das Virus getestet. Ein 81-jähriger Mann aus dem Landkreis ist im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn damit 146 Todesfälle zu beklagen.

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 16 Patienten auf der normalen Isolierstation behandelt. Zusätzlich werden auf der Intensivstation im Klinikum Werra-Meißner 8 Patienten mit Beatmung behandelt. Zirka 600 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 3029 Menschen mit dem Virus infiziert, 2666 sind inzwischen wieder genesen.

Erstgeimpft sind im Landkreis 16.209 Personen, zweitgeimpft 8827.

Sieben-Tage-Inzidenz 94 Aktuelle Fälle 217 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3029 Genesen 2666 Gestorben 146 Erst-/ Zweitgeimpft 16.209/ 8827

So verteilen sich die aktuellen Coronafälle auf die 16 Kommunen des Kreises:

Bad Soden-Allendorf 11

Berkatal 5

Eschwege 21

Großalmerode 18

Herleshausen 11

Hessisch Lichtenau 53

Meinhard 5

Meißner 4

Neu-Eichenberg 2

Ringgau 1

Sontra 25

Waldkappel 5

Wanfried 10

Wehretal 22

Weißenborn 5

Witzenhausen 19

Update von Samstag, 17. April: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Werra-Meißner-Kreis ist zu heutigen Samstag weiter auf 103 gesunken. Neun neue Coronfälle meldet der Landkreis zu heute. Erkrankt beziehungsweise positive auf das Virus getestet sind derzeit 208 Menschen. In Quarantäne befinden sich rund 600 Menschen derzeit.

Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 15 Patienten auf der normalen Isolierstation behandelt. Zusätzlich werden auf der Intensivstation 9 Patienten, 8 davon mit Beatmung, behandelt.

Die Zahl der bis jetzt mit dem Corona-Virus Infizierten liegt damit am heutigen Samstag bei 3019, genesen sind inzwischen 2666 Infizierte. Insgesamt sind 145 mit dem Cornoavirus oder an dessen Folgen gestorben.

Seit Impfbeginn wurden im Impfzentrum in Eschwege insgesamt 16.132 Personen erstgeimpft und 8.827 Personen zweitgeimpft.

Sieben-Tage-Inzidenz 103 Aktuelle Fälle 208 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3019 Genesen 2666 Gestorben 145 Erst-/ Zweitgeimpft 16.132/ 8827

So verteilen sich die aktuellen Coronafälle auf die 16 Kommunen des Kreises:

Bad Sooden-Allendorf 11

Berkatal 5

Eschwege 21

Großalmerode 18

Herelshausen 10

Hessisch Lichtenau 49

Meinhard 5

Meißner 4

Neu-Eichenberg 2

Sontra 25

Waldkappel 5

Wanfried 10

Wehretal 20

Weißenborn 5

Witzenhausen 17

Update von Freitag, 16. April: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Werra-Meißner-Kreis auf 111 gesunken. Das hat die Verwaltung des Werra-Meißer-Kreises mitgeteilt. Insgesamt meldet die Kreisverwaltung am Freitag 22 Neuinfektion binnen 24 Stunden, das Fallgeschehen sei dabei über den Kreis verteilt und nicht auf einen Hotspot zurückzuführen.

Es gibt zudem einen weiteren Todesfall: Eine 85 Jahre alte Frau ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3010 Aktuelle Fälle 215 Genesen 2650 Gestorben 145 Inzidenz 111 Erst-/ Zweitgeimpft 15.905/8.728

Derzeit positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sind derzeit 215 Menschen. Sie verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Kommunen:

Bad Sooden-Allendorf 11

Berkatal 5

Eschwege 20

Großalmerode 17

Herleshausen 10

Hess. Lichtenau 45

Meinhard 5

Meißner 4

Neu-Eichenberg 2

Ringgau 0

Sontra 38

Waldkappel 6

Wanfried 10

Wehretal 19

Weißenborn 5

Witzenhausen 18

Update von Donnerstag, 15. April: Die Kreisverwaltung Werra-Meißner hat die aktuellen Coronazahlen mitgeteilt. Demnach gibt es 22 bestätigte Neuinfektionen binnen der vergangenen 24 Stunden. Grundsätzlich sei das Fallgeschehen laut der Pressesprecher auf den gesamten Werra-Meißner-Kreis verteilt.

Auffällig seien aber dennoch einzelne Neuinfektionen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Bad Sooden-Allendorf sowie in je einer Kindertagesstätte in Netra und Witzenhausen. Die betroffenen Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt. Insgesamt befinden sich derzeit mehr als 600 Menschen in Quarantäne.

Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 2988 Aktuelle Fälle 214 Genesen 2630 Gestorben 144 Inzidenz 132 Erst- und Zweitgeimpft 15.667 / 8.619

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 132. Insgesamt sind am Donnerstag 214 Menschen bestätigt mit dem Coronavirus infiziert. Seit Impfbeginn wurden im Impfzentrum in Eschwege insgesamt 15.667 Personen erstgeimpft und 8.619 Personen zweitgeimpft.

Im Klinikum Werra-Meißner befinden sich aktuell 18 Menschen auf der Isolierstation. Dazu werden neun weitere Patienten auf der Intensivstation behandelt, sieben davon mit Beatmung.

Die 214 Fälle verteilen sich folgendermaßen auf den Kreis: