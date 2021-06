Coronazahlen im Werra-Meißner-Kreis: Eine Neuinfektion - 7-Tage-Inzidenz bei 2

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis

+ © Britta Pedersen/dpa Es gibt kaum noch Neinifektionen mit dem Coronavirua im Werra-Meißner-Kreis. © Britta Pedersen/dpa

Die aktuellen Corona-Fallzahlen im Werra-Meißner-Kreis. Alle neuen Entwicklungen der vergangenen Tage finden Sie hier im WR-Newsticker:

Update von Freitag, 25. Juni 2021: Einen weiteren neuen Coronafall meldet das Gesundheitsamt des Werra-Meißner-Kreises zu heutigen Freitag. Infiziert beziehungsweise positiv auf das Virus getestet sind aktuell 5 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt bei 2. Das RKI gibt des Wert mit 4 an - Grund der Differenz sind Verzögerungen in der Meldekette. Im Klinikum Werra-Meißner gibt es aktuell keine Coronapatienten.

Seite Pandemiebeginn haben sich 3689 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert, 3527 sind genesen, 157 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Seit Impfbeginn wurden im Impfzentrum in Eschwege insgesamt 34.557 Personen erstgeimpft und 24.407 Personen zweitgeimpft. Laut hessischem Sozialministerium wurden mit Stand 20. Juni in den Arztpraxen im Werra-Meißner-Kreis insgesamt 18784 Personen erstgeimpft, 7280 Personen zweitgeimpft und 2498 Personen einmalgeimpft (Verwendung von Einmalimpfstoff).

Sieben-Tage-Inzidenz (Gesundheitsamt) 2 Sieben-Tage-Inzidenz (Robert-Koch-Institut) 4 Aktuelle Fälle im Werra-Meißner-Kreis 5 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3689 Genesen 3527 Todesfälle 157 Erst-/Zweitgeimpft (Impfzentrum Eschwege) 34.557/ 24.407 Erst-/Zweitgeimpft (Hausarzt, Stand: 20. Juni) 18.784/ 7280

Die meisten Kommunen im Kreis haben keine Fälle mehr, die fünf aktuellen Infektionen verteilen sich wie folgt:

Eschwege 2

Sontra 1

Witzenhausen 2

Update von Donnerstag, 24. Juni 2021: Nach fünf Tagen ohne Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Werra-Meißner-Kreises zum heutigen Donnerstag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt bei 3, das entspricht auch dem Wert des RKIs.

Erkrankt beziehungsweise positiv auf das Virus getestet sind aktuell fünf Menschen. 16 Personen befinden sich in Quarantäne, im Klinikum Werra-Meißner muss derzeit kein Patient mit einer Coronainfektion behandelt werden.

Seit Pandemiebeginn haben sich im Werra-Meißner-Kreis 3688 Menschen mit dem Virus infiziert, davon sind 3526 genesen, 157 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Seit Impfbeginn wurden im Impfzentrum in Eschwege insgesamt 34.550 Personen erstgeimpft und 23.738 Personen zweitgeimpft. Das hessische Sozialministerium veröffentlicht jeweils dienstags Zahlen zu den Impfungen in Arztpraxen. Laut Erhebnungen des hessischen Sozialministeriums wurden in den Arztpraxen im Werra-Meißner-Kreis mit Stand 20. Juni insgesamt 18.784 Personen erstgeimpft, 7280 Personen zweitgeimpft und 2498 Personen einmalgeimpft (Verwendung von Einmalimpfstoff).

Sieben-Tage-Inzidenz (Gesundheitsamt) 3 Sieben-Tage-Inzidenz (Robert-Koch-Institut) 3 Aktuelle Fälle im Werra-Meißner-Kreis 5 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3688 Genesen 3526 Todesfälle 157 Erst-/Zweitgeimpft (Impfzentrum Eschwege) 34.550/ 23.738 Erst-/Zweitgeimpft (Hausarzt, Stand: 20. Juni) 18.784/ 7280

So verteilen sich die Fälle auf Kommunen des Kreises, in den nicht genannten Kommunen gibt es aktuell keine Fälle.

Eschwege 1

Sontra 1

Witzenhausen 3

Update von Mittwoch, 23. Juni 2021: Am fünften Tag in Folge meldet der Werra-Meißner Kreis keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 2. Laut RKI bei dem Wert 3. Erkrankt beziehungsweise positiv auf das Virus getestet sind derzeit acht Personen. Im Klinikum Werra-Meißner wird derzeit kein Patient mit Corona behandelt.

Seite Pandemiebeginn hatten sich im Werra-Meißner-Kreis 3687 Menschen mit dem Virus infiziert, 3522 sind genesen. 157 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Seit Impfbeginn wurden im Impfzentrum in Eschwege insgesamt 34.449 Personen erstgeimpft und 23.227 Personen zweitgeimpft. Laut Erhebungen des hessischen Sozialministeriums wurden mit Stand 20. Juni in den Arztpraxen im Werra-Meißner-Kreis 18.784 Personen erstgeimpft, 7280 Personen zweitgeimpft. Zusätzlich gibt das Land Hessen nun auch Zahlen zu den Impfungen mit Einmalimpfstoff in Arztpraxen an. Danach wurden 2498 Personen einmalgeimpft.

Sieben-Tage-Inzidenz (Gesundheitsamt) 2 Sieben-Tage-Inzidenz (Robert-Koch-Institut) 3 Aktuelle Fälle im Werra-Meißner-Kreis 8 Gesamtfälle seit Pandemiebeginn 3687 Genesen 3522 Todesfälle 157 Erst-/Zweitgeimpft (Impfzentrum Eschwege) 34.449/ 23.227 Erst-/Zweitgeimpft (Hausarzt, Stand: 20. Juni) 18.784 / 7280

Die acht aktuellen Coronainfektionen verteilen sich wie folgt auf die 16 Gemeinden des Kreises: