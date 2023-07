Open-Flair-Festival wird von rund 1500 Freiwilligen organisiert

Tragen zum Gelingen des Festivals bei: Die Crewleiter haben sich im E-Werk getroffen, um letzte Absprachen zu treffen. © Foto: Doris Büschel

Eschwege – Wenige Tage vor dem Start des Open Flair in Eschwege (9. bis 13. August) haben sich die Crewleiter des Festivals vor dem E-Werk zu sogenannten Nasentreffen zusammengefunden, um letzte Absprachen zu treffen und Neuerungen zu besprechen.

Dazu gehören mobile Arbeitsplätze und die Sicherheit von Besuchern. Für die Organisation des Festivals gibt es verschiedene ehrenamtliche Crews, die für den reibungslosen Ablauf verantwortlich sind: die Einlass-Crew, die Müll-Crew, mehrere Backstage-Crews, die „Flair-Schönerungs-Crew“, die Mitarbeiter-Verpflegungs-Crew, die Aufbau-Crew, die Camp-Crew. Rund 70 sind es insgesamt. Die Infos vom Nasentreffen nehmen die Crewleiter dann mit und geben sie an ihre Crewmitglieder weiter. Insgesamt sind es dieses Jahr etwa 1500 freiwillige Helfer.

Besprochen und vorgestellt werden dann die wesentlichen Abläufe des Festivals wie die Running-Order und die jeweiligen organisatorischen Neuerungen „In diesem Jahr läuft es wieder viel besser als im vergangenen Jahr, wo alles ein bisschen komplizierter war“, erklärte Festivalchef Alexander Feiertag zu Beginn des Treffens. Die Leute und Firmen seien wieder gut eingespielt alles gehe seinen gewohnten Gang“, erklärte Alexander Feiertag zu Beginn. Auch der Vorverkauf laufe zum Ende hin sehr gut: „Wenn es so weiter geht, werden wir bald ausverkauft sein“. Die Festivalgänger hätten sich in diesem Jahr allerdings nicht frühzeitig festlegen wollen.

Awareness-Team sorgt für Sicherheit

Neu in diesem Jahr auf dem Open Flair gibt es einen Coworking-Space für Menschen, die während des Festivals noch arbeiten, oder Dinge für die Uni erledigen müssten. „Wir haben schon einige Anmeldungen bekommen und generell ein sehr positives Feedback dazu erhalten, das freut uns sehr“, so Feiertag weiter. Ebenfalls neu ist, dass es ein Awareness-Team geben wird, das sich für die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern einsetzt. Mit einem mobilen Team auf dem Camp und vor den Bühnen sowie Safe Spaces sollen so Situationen entschärft und betroffene Personen stabilisiert und gesichert werden.

Die ersten Container und Zelte sind in dieser Woche angeliefert worden, in den kommenden Tagen geht es dann so richtig mit dem Aufbau los, damit am Dienstag, den 8. August die ersten Camper anreisen können. Dass das Werdchen während des Festivals nicht über die Mangelgasse befahren wird, bleibt bestehen. Dafür wird wieder die Brücke des Technischen Hilfswerks zum Einsatz kommen. Das Technische Hilfswerk Eschwege baut in diesen Tagen die Überquerung parallel zur Tränenbrücke auf. sb/ts