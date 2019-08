Dankbar für die Freude beim HNA-Yogasommer

Fazit zur letzten Veranstaltung am Mittwoch

+ © Lara Thiele Neun Wochen HNA-Yogasommer in Witzenhausen: Gaby Parrisius (vorn Mitte) freut sich, dass die Resonanz so gut war und wäre bei einer Fortsetzung im nächsten Jahr wieder dabei. © Lara Thiele

Der HNA-Yogasommer in Witzenhausen ist am Mittwoch zu Ende gegangen. „Es war super und hat viel Spaß gemacht“, resümiert Gaby Parrisius, Yogalehrerin in Witzenhausen.