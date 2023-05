Das 29. Schulkonzert des Werra-Meißner-Kreises

Von: Kristin Weber

Singen „Viva la Vida“ von Coldplay: die Schülerinnen des Schulchores der Rhenanus-Schule. © KRISTIN WEBER

200 Schüler rocken die Halle beim 29. Schulkonzert des Werra-Meißner-Kreises im Bürgerhaus von Reichensachsen.

Reichensachsen – Das Bürgerhaus in Reichensachsen platzte förmlich aus allen Nähten, um alle Eltern, Geschwister und Freunde im Zuschauerraum unterzubringen. Als die Schülerinnen und Schüler der Paul-Moor-Schule aus Reichensachsen dann als Erste auf die Bühne gingen, um das Publikum mit zwei Trommel-Tänzen zu dröhnenden Beats aufzuwärmen, brach donnernder Applaus los.

Bereits zum 29. Mal fand das Schulkonzert des Werra-Meißner-Kreises statt, und zwar im Bürgerhaus in Reichensachsen. Das Konzert ist eines der geförderten Projekte des Kreises, mit dem dieser das kulturelle Leben unterstützen und besondere Akzente setzen möchte. Das Ereignis wird traditionsgemäß von Chören, Orchestern, Bands und Instrumentalgruppen aus verschiedenen Schulen des Kreisgebietes gestaltet. „Hintergrund der Initiative war und ist es, dass unser Dank für die in den Schulen geleistete musikalische Arbeit öffentlich Ausdruck findet“, sagt Landrätin Nicole Rathgeber. „Darüber hinaus ist ein Auftritt mit anderen Gruppen immer auch ein neuer Ansporn für die Entwicklung der kleinen Nachwuchsmusiker.“

Acht Schulen aus dem ganzen Kreis von Wanfried bis Großalmerode hatten sich in diesem Jahr angemeldet, elf verschiedene Formationen standen auf der Bühne und wurden von den Schülern der anderen Schulen jubelnd angefeuert, sodass sie sich einmal wie kleine Rockstars führen durften. So trug die Gruppe „Takiti“ der Geschwister- Scholl-Schule mit großem Engagement die Schulhymne vor. „Wir geben Vollgas und lernen mit Spaß!“, sangen sie und hatten dazu auch eine Choreografie einstudiert. Auf dem Xylofon spielten sie eine kleine Nachtmusik.

Der Schulchor der Mittelpunktschule Röhrda hatte Klangrohre mitgebracht, mit denen es die klingende Kulisse für seinen Astronauten-Song erschuf. Der Schulchor der Grundschule Am Brunnen vor dem Tore in Bad Sooden-Allendorf versuchte sich auf Spanisch an dem südamerikanischen Volkslied für Kinder „Un poquito cantas“.

Die Schülerinnen der Solistenklasse der Anne-Frank-Schule Eschwege waren schon deutlich älter und setzten mit ihren Pop-Balladen wie „Cardigan“ einen Höhepunkt im ersten Teil. Nachdem in der Pause alle Kinder mit Pizza und Limo versorgt waren, ergriff Moderator Kostas Panou wieder das Mikrofon, um die Marchingbands der Valentin-Traudt-Schule in Großalmerode anzukündigen. Neben einem fetzigen Rock-Titel „Seven Nations Army“ mit dem markanten Einstieg hatten sie „The Circle of Life“ aus dem Film „König der Löwen“ einstudiert, einen Song, den jedes Kind bestens kennt. Und so herrschte während ihres fulminanten Spiels andächtiges Schweigen unter den kleinen Zuhörern, bevor der Applaus losbrach.

Auch die Schulband der Adam-von-Trott-Schule in Sontra brachte „Applaus, Applaus“ auf die Bühne, allerdings als Pop-Titel, und das Schulorchester der Rhenanus-Schule in Bad Sooden-Allendorf bereicherte das abwechslungsreiche Programm auf Cello und Geige durch klassische Stücke des modernen Komponisten Daniel Hellbach, die dieser eigens für den Musikunterricht schreibt.

Aber die Schule hatte noch zwei weitere Ensembles mitgebracht, nämlich den Schulchor, der die Hymne von Coldplay sang, „Viva la Vida“, sowie die Schulband „The Clefs“, welche zum fetzigen Abschluss die Gitarren erklingen ließen. „Das Schulkonzert ist kein Wettbewerb“, sagte Organisatorin Sylvia Weinert vom Werra-Meißner-Kreis. „Es kommt nur darauf an, dass alle Spaß haben.“ Und das hatten die rund 200 Kinder, die vorführen konnten, was sie schon gelernt haben und sich einen Abend lang fühlen konnten wie Stars. (Kristin Weber)

