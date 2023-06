Die Schule ohne Namen feiert 50-Jähriges - das Oberstufengymnasium in Eschwege

Von: Tobias Stück

Teilen

Oberstufengymnasium prangt in großen Lettern über dem Eingang der Schule (links). Die Schulform hier ist gleichzeitig Namensgeber. Eine Initiative zur Namensgebung scheiterte. Rechts: Fördervereinsvorsitzender Dr. Michael Gerloff zeichnet jährlich den Jahrgangsbesten aus. 2008 war es Martin Ebert. © Stefanie Salzmann

JOHANNISFEST: Oberstufengymnasium ziert die Plakette und prägt den Festzug am Sonntag.

Eschwege – Sie ist die Schule ohne Namen und hat es doch auf die Johannisfestplakette geschafft. Das Oberstufengymnasium oder kurz OG wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und ziert deshalb nicht nur die Plakette. Erstmals seit 25 Jahren läuft die gesamte Schule im Festzug am Sonntag mit. Und auch das Festzugsmotto „Meine Schule“ ist auf das Jubiläum zugeschnitten. Wir beleuchten die Geschichte des Oberstufengymnasiums am Südring.

Die Anfänge

Wegen stark steigender Schülerzahlen herrschen in den 1960er-Jahren in den beiden Eschweger Gymnasien Friedrich-Wilhelm-Schule und Leuchtbergschule große Raumprobleme. Die Stadtverordnetenversammlung und der Kreistag beschließen 1969 den Bau einer neuen Schule, die die Oberstufenklassen der beiden Eschweger Gymnasien aufnehmen soll. Im Frühjahr 1972 beginnen die Bauarbeiten für das neue Schulzentrum am Südring. Im Oktober wird das Richtfest für „das zurzeit größte Schulprojekt in Hessen“ (Landrat Eitel O. Höhne) gefeiert. Die Oberstufenklassen der Friedrich-Wilhelm-Schule und der Leuchtbergschule, insgesamt 294 Schülerinnen und Schüler, ziehen am 20. August 1973 in das neue Schulgebäude ein.

Das Gebäude

Zweckmäßig, übersichtlich, modern – so wird das neue Schulgebäude in den 1970er- Jahren von den Schülern wahrgenommen. Die Räume sind für etwa 25 Personen konzipiert. Nach den beiden Sanierungen 1997/98 und 2009/2010 befindet sich die Schule auf dem heute noch aktuellen Stand – samt neuem Pultdach. Heute ist jeder Kursraum mit Beamer und Dokumentenkamera ausgestattet. In jedem Raum kann man sich über Wlan mit dem Internet verbinden. Die meisten Schüler arbeiten mit Tablets oder IPads. Die gute alte Kreidetafel ist jedoch noch nicht totzukriegen.

Vorreiterrolle

1974 beginnt das OG neben zwölf weiteren hessischen Schulen mit der Erprobung der „neugestalteten gymnasialen Oberstufe“. An die Stelle der Klassenverbände treten Tutorengruppen, statt der Noten von 1 bis 6 wird das Punktesystem von 15 bis 1 zur Leistungsmessung eingeführt. Für die Jahrgänge 12/13 werden Grund- und Leistungskurse ausgewählt.

Die Schulleiter

Motor und Manager der Aufbaujahre sind Heinrich Kaiser, Wilfried Rudolph und Hans-Dieter Burghardt. Auf Kaiser (1973-84) folgen Wilfried Rudolph (1984-2002), Wolfgang Stenner (2003-2015), Margret Schulz-Bödicker (2016-2022) und Marion Lentz (seit 2022).

Der Name

Mitte der 1980er-Jahre wird auf Initiative der Schülervertretung darüber diskutiert, ob das Oberstufengymnasium neben seiner Funktionsbezeichnung auch einen besonderen Namen bekommen soll. Die Schüler schlagen z.B. Gustav Heinemann, Heinrich Böll, Hermann Hesse oder Landgraf Moritz als Namenspatron vor. In der Gesamtkonferenz erhält jedoch keiner der vorgeschlagenen Namen die erforderliche Mehrheit. Das OG bleibt das OG.

Die Studienfahrten

Studienfahrten werden seit Beginn regelmäßig durchgeführt und sind fast so etwas wie das Aushängeschild des Oberstufengymnasiums. Im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 angeboten, gelten sie auch als Abschlussfahrt von der Schulzeit. Historisch oder kulturell geprägte Reisen führen die Schüler nach Frankfurt, Berlin oder nach Amsterdam; aber auch Italien (Rom), Griechenland, Spanien (Barcelona), Irland, Norwegen oder Südfrankreich sind im Angebot. og-eschwege.de/50jahre/

(Tobias Stück)