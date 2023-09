Spatenstiche für Glasfaserausbau in Herleshausen und Ringgau

Von: Stefanie Salzmann, Emily Spanel

Spatenstich am Pop-Standort Herleshausen am Eckweg: (von links) der UGG-Projektleiter Aleksa Bajic, Ralf Stratmann (UGG), Bürgermeister Lars Böckmann, Büroleiter Marko Heckerodt und Vorarbeiter Andreas Deist. © Emily Hartmann

Das schnelle Internet rollt an – der offizielle Beginn des Glasfaserausbaus hat in Herleshausen und Ringgau begonnen.

Herleshausen/Datterode – Gleich zwei Spatenstiche markierten am Donnerstag den offiziellen Beginn des Glasfaserausbaus in zwei weiteren Gemeinden des Kreises: Herleshausen und Ringgau sollen bis Mitte des kommenden Jahres über ultraschnelles Internet verfügen. Ausführendes Unternehmen ist sowohl in Herleshausen als auch im Ringgau die UGG (Unsere Grüne Glasfaser).

Herleshausen

Etwa 1.500 Hausanschlüsse wird die UGG bis zum nächsten Sommer in Herleshausen erschließen. Ein erster Bautrupp ist bereits in der Kommune unterwegs, ein zweiter soll sich in Kürze anschließen, um die Arbeiten „so zügig wie möglich“ zum Abschluss zu bringen, erklärt Projektleiter Aleksa Bajic. Erschlossen werde jedes Grundstück inklusive der Aussiedlerhöfe außerhalb der Ortslage, sagt Herleshausens Bürgermeister Lars Böckmann.

Das bringt Vorteile: „Wer sich nachträglich für die Glasfasertechnologie entscheiden möchte, kann das jederzeit veranlassen – ohne, dass die Straße erneut aufgerissen werden muss“, sagt UGG-Expansionsmanager Ralf Stratmann.

Ist das flächendeckende Fiber-to-the-Home (FTTH)-Glasfasernetz implementiert, ist eine schwankungsfreie 1-Gigabit-Surfgeschwindigkeit möglich.

Ringgau

Von der Rolle: die Kabelschächte für die Glasfaserleitungen. Zum symbolischen Spatenstich für den Glasfaserausbau durch die UGG in Ringgau trafen sich jetzt (von links) Regionalleiter Aleksa Bajic, Bürgermeister Mario Hartmann und UGG-Expansionsmanager Ralf Stratmann. © STEFANIE SALZMANN

In der Gemeinde Ringgau mit seinen sieben Ortsteilen will die UGG bis spätestens Sommer 2024 rund 1.700 Haushalte an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen haben. In Datterode am Festplatz ist bereits einer der drei Pop-Standorte errichtet, zwei weitere werden in Netra und Röhrda entstehen.

Zwar fand am Donnerstag der offizielle Spatenstich der UGG in Datterode statt, doch drei Bautrupps sind schon seit Juli im Ortsteil Netra am Kabel verlegen. „Wir investieren in den Ausbau in Ringgau rund zehn Millionen Euro“, sagte Stratmann. In absehbarer Zeit werden auf das Netz auch weitere Telekommunikationsunternehmen außer O2 zugelassen werden, garantierte er.

Herzstück einer Glasfaserverkabelung Der „Pop“ (englisch: Point of Presence) ist das Herzstück einer Glasfaserverkabelung. Er bildet als regionale Technikzentrale die Schnittstelle zwischen Fernnetz (Backbone) und dem Zugangsnetz (Access) der Hausanschlüsse. In einem FTTH-Netz (englisch „Fiber to the Home“, also Glasfaser bis in die Wohnung) ist der Pop-Standort die letzte elektrische Stelle im Netz: Hier werden die Fasern mit den Lichtsignalen belegt, die dann bis zum Netzabschlussgerät im Haus durchlaufen. Die kleinen, unbemannten Pop-Standorte sind randvoll mit aktiver und passiver Technik. Die robuste Betonbauweise der Verteilergebäude soll eine langfristige und zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur gewährleisten. (esp)

