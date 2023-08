Zwei Hauptfiguren in Romanen Martin Walsers wirkten in Eschwege

Martin Walser hat die Feder für immer aus der Hand gelegt. Ihm zu Ehren sollen zwei seiner zahlreichen Romane in Erinnerung gebracht und näher ins Blickfeld gerückt werden. Beide Romane haben durch deren Protagonisten im Weiteren Sinn mit Eschwege zu tun.

Eschwege – Zunächst handelt es sich um den damaligen Bestsellerroman ,,Die Verteidigung der Kindheit“ von 1991, der auch eine Verteidigung eines Gescheiterten ist. Es dürfte weniger bekannt sein, dass der Protagonist Manfred Ranft (im Roman Alfred Dorn) einige Zeit in Eschwege wirkte und nicht unbedeutende Spuren hinterlassen hat.

Ranft, 1929 in Dresden geboren, studierte Jura in Leipzig und Berlin, kam später zum Bundesinnenministerium und wurde von dort 1968 als Regierungsrat zum Eschweger Landratsamt abgeordnet, wo er für ein Jahr als Justiziar wirkte. Man sagte ihm nach, er habe unersättliche Gier nach Vergangenheit.

So war es denn auch nicht verwunderlich, die hiesige Zeit dafür zu nutzen, in der Freizeit seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen und in Eschwege im historischen Bereich zu forschen.

Das Ergebnis war außergewöhnlich: In der Zeitschrift ,,Das Werraland“ des Werratalvereins Eschwege, Ausgabe September 1968, erschien ein von Ranft verfasster 20-seitiger Aufsatz ,,Das Landgrafenschloss zu Eschwege als historisches Baudenkmal“. Es war die erste zusammenfassende Darstellung des Eschweger Landgrafenschlossess und seiner Landgrafen.

Ein weiterer Höhepunkt im hiesigen Wirken des Manfred Ranft war die Erkundung der damals kaum zugänglichen Fürstengruft in der Eschweger Marktkirche. Ohne die abenteuerliche Erschließung wäre unsere Stadt um ein wertvolles kulturelles Kleinod ärmer, wenn nicht später der Dornröschenschlaf geendet hätte.

Zwangsläufig ergibt sich damit die Frage, wie wird ein so berühmter Schriftsteller wie Martin Walser aufmerksam auf die Persönlichkeit von Ranft? Wie nicht selten im Leben, muss man erst sterben, um die gebührende Aufmerksamkeit zu erhalten. Ranft lebte zuletzt allein. Es war ihm kein langes Leben beschieden. Er verstarb einsam mit 58 Jahren. War es Tablettenmissbrauch? Selbstmord? Niemand weiß es.

Geburtsstunde des Romans

Sein Freund und Kollege Rudolf Wirtz, beide waren zusammen die letzten Jahre im Wiesbadener Ministerien tätig, kümmerte sich nach Ranfts Tod um die Abwicklung des Nachlasses. Dabei ergab sich zahlreiches erhaltungswürdiges Interessantes, welches Wirtz seinem Bekannten Martin Walser überließ. Das war des Romans Geburtsstunde. Walser hat es sich nicht leicht gemacht, dass eher traurige Leben des Manfred Ranft einfühlsam und mit Akribi im Roman aufzuarbeiten.

Rudolf Wirtz war um 1970 fünf Jahre lang ebenfalls im Eschweger Landratsamt als Justiziar und Redenverfasser für Landrat Höhne tätig. Seine letzten beruflichen Jahre waren geprägt von Leid und Bitterkeit. Walser hat den Leidensweg in dem Roman ,,Finks Krieg“ von 1996 festgehalten. „Ich erzähle, wie jemand um sein Leben kämpft und sich dabei zerstört“, so Walser zu dem Roman.

Dafür sichtete Walser zwei Jahre lang die 90 Leitzordner zwei Jahre gesichtet und aufgearbeitet und ein Jahr geschrieben werden. Eine unschätzbare Leistung. Die Ordner sind als wissenschaftlichbedeutsam in den Besitz der Frankfurter Goethe-Universität und der Berliner Humboldt-Universität übergegangen.

Lebenswerk sollte zerstört werden

Als ausgewiesener Kenner des Staatskirchenrechts musste Wirtz schmerzhaft erfahren, wie sein Lebenswerk, der Aufbau und dessen verantwortliche Leitung der Verbindungsstelle zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften, nach 18 Jahren zerstört werden sollte. Wirtz schreibt: „Niemand konnte ermessen, was ich mit dieser Stelle verlor. Ich habe diese Stelle erfunden, in 18 Jahren entwickelt und mir auf den Leib geschneidert.“

Wie kam es zu diesem Schicksalsschlag? Wirtz sollte Platz machen für einen verdienten Parteigenossen der damaligen CDU-Regierung. Ministerpräsident Wallmann war der Anstifter und kein anderer als sein Staatssekretär Alexander Gauland setzte als Peiniger den Coup um. Wirtz wollte diese Entwürdigung nicht hinnehmen, nahm sie als Herausforderung an und kämpfte gegen Vorgesetzte, Intrigen und Lügen. Sechs Jahre lang.

David gegen Goliath. Die Kirchen schwiegen. Ein Vertreter sagte später, er bedaure, dass die Kirchen den Beamten Wirtz so weit gebracht haben, dass er an den Rand seiner selbst geriet.

Am Ende wurde Wirtz rehabilitiert, Ministerialrat Wirtz heißt im Roman Stefan Fink, sein Peiniger Alexander Gauland Tronkenburg. Auch Eschwege wird namentlich mehrfach erwähnt.

Als ich Rudolf Wirtz 1996 im Ministerium besuchte, sagte er zum Abschied: „Der Krieg ist vorbei.“ Walser verleiht Geschundenen und Gequälten das Wort. Das gilt sowohl für ,,Die Verteidigung der Kindheit“ als auch für ,,Finks Krieg“.

Von Ulrich Meiner

UNSER AUTOR Ulrich Meiner (82) lebt in Eschwege und war viele Jahre in einer leitenden Position bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises. Beide Protagonisten, die Martin Walser in seinen beiden Romanen beschreibt, kannte Ulrich Meiner persönlich, mit Rudolf Wirtz verband ihn eine kollegiale Freundschaft. Meiner schied vorzeitig aus der Kreisverwaltung aus.