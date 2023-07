150 Besucher diskutieren bei Demokratiekonferenz über Diskriminierung und eine bunte Gesellschaft

Werben für Vielfalt

Die Schüler der Courage-AG der Brüder-Grimm-Schule bei ihrem Flashmob während der Veranstaltung.

Eschwege – „Alle anders, alle gleich“: Unter diesem Motto fand in diesem Jahr die Demokratiekonferenz (DemoKon) an der Brüder-Grimm-Schule (BGS) in Eschwege mit 150 Gästen statt.

Eingeladen hatte die Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis, die sich im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ bereits seit 2015 für die Demokratieförderung und Extremismusprävention im Kreis einsetzt.

Das Motto kam von der Courage-Gruppe der Brüder-Grimm-Schule: Seit sechs Jahren nennt sich die BGS „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ und „setzt seitdem Maßstäbe für Toleranz und einen respektvollen Umgang untereinander“, heißt es vonseiten der Fachstelle Partnerschaft für Demokratie. Rassismusfrei sei die Schule deswegen noch lange nicht, unterstrich Tina Pfeiffer als begleitende Lehrerin. Der elfjährigen Mia Mutke war es somit ein riesiges Anliegen, als Mitglied der Courage-Gruppe eigens für die Demo-Kon das Lied „Viele Farben“ zu komponieren und mit dem Courage-Paten Lennard Rottstädt zusammen zu performen. Auch Landrätin Nicole Rathgeber und Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe hörten das Lied, welches Diskriminierung thematisiert, kritisiert und für Vielfalt sensibilisiert.

Kein Platz für Hetze, Hass, Extremismus und Gewalt

Auch Rathgeber betonte in ihrer Rede, dass gelebte Demokratie in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft bedeute, offen zu sein für andere Standpunkte und diese erst einmal kennenzulernen, bevor man sich eine Meinung bilde. Hetze, Hass, Extremismus und Gewalt keinen Platz zu lassen und kontinuierlich gemeinsam an der Demokratie zu arbeiten, forderte sie. „Demokratie ist die Grundlage für den inneren und äußeren Frieden und eine sichere Zukunft für alle Menschen in unserer Gesellschaft.“

Nach dem formellen Teil gab es die Möglichkeit, in den Klassenräumen der Schule auf dem Markt der Projekte über die eindrucksvollen und vielfältigen Programmergebnisse bei internationalen Leckereien ins Gespräch zu kommen. Viele Anwesende nahmen das Angebot wahr und tauschten sich mit den 25 Projektpartnern aus Witzenhausen, Bad Sooden-Allendorf, Großalmerode, Hessisch Lichtenau, Eschwege und dem Ringgau aus.

Mehr über die Fördermöglichkeiten der Partnerschaft für Demokratie und die Demo-Kon unter demokratie-leben-wmk.de