Kasseler Regierungspräsident besucht Fenster- und Fassaden-Betriebe in Sontra

Von: Kim Hornickel

In Sontraer Werkstätten unterwegs: Der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister (Mitte) nutzt seinen Besuch bei der Firma Würfel, um sich die Abläufe zeigen zu lassen. Hier mit Firmenchef Heinrich Peter Würfel (rechts). © Kim Hornickel

Bei seiner Sommertour besucht der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister kürzlich auch die Werkstätten der beiden Sontraer Firmen Würfel Metallbau und Zimmermann Fensterbau.

Sontra – Mit ein bisschen Matsch an den Hosenbeinen und dennoch guter Laune fährt der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister auf den Hof der Firma Würfel. „Wir kommen gerade aus der Revierförsterei Stölzingen (Waldkappel, Rotenburg a.d.F., Spangenberg)“, erklärt der RP und zeigt entschuldigend auf seine Hosen.

Acht Tage lang reist Weinmeister durch Nord- Ost- Hessen, trifft unter anderem Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, der Feuerwehren, Fischzüchter und Firmenchefs. Zwei Unternehmen in Sontra haben den RP besonders neugierig gemacht: die Firma Würfel am Brodberg mit ihrer Mega-Solaranlage und die Firma Zimmermann im Seegel, die den alten Bauhof der Stadt gekauft hat, der bald abgerissen und dessen Gelände zur Firmenexpansion genutzt werden soll.

Auf dem Brodberg in Sontra freut sich Geschäftsführer Heinrich Peter Würfel über den Besuch und erklärt dem Regierungspräsidenten: „Sie sind der erste Besuch aus der Politik seit 41 Jahren.“

Der Seniorchef schüttelt dem RP gut gelaunt die Hand und legt erst einmal eine kurze Geschichtsstunde ein, denn Weinmeister will am liebsten alles wissen. Die Gebäude auf dem Brodberg haben ihn neugierig gemacht. Würfel erzählt von der 500 Jahre langen Geschichte des Kupferschieferbergbaus rund um den Brodberg und von Europas längster Drahtseilbahn, die einst bis auf den Reichenberg führte.

Firma ist Experte für Fassaden und Fenster

Würfel ist als Senior-Chef und Firmengründer mittendrin in der Entwicklung des Brodberges zum modernen Industriestandort seit er dort vor 41 Jahren die Firma Würfel gegründet hat. Zuvor half er im Sägewerk des Vaters in Nentershausen mit, bevor Würfel mit 22 Jahren schließlich seine eigene Firma gründete, die noch heute auf dem Brodberg zu finden ist. „Wir haben als Zulieferer von Blechkantteilen begonnen“, erinnert er sich. Heute ist die Firma Experte für Fassaden und Fenster.

Die Einzelteile werden in den Fertigungshallen hinter den Büros zugeschnitten und gebogen. 128 Menschen arbeiten bei der Firma Würfel. 22 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet der Sontraer Familienbetrieb im Jahr.

Als Junior-Chef Heinrich Alfred Würfel eine der Präsentationsfolien öffnet und die Projekte der vergangenen Jahre vorstellt, wird Weinmeister hellhörig. „Im Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel war ich schon einmal.“ Dass die futuristisch metallisch glänzende Fassade aus Sontra stammt, wusste der RP nicht.

Aber eigentlich ist er ja aus einem anderen Grund nach Sontra gekommen. Weinmeister ist von der Größe der Photovoltaikanlage der Sontraer Firma begeistert. „2011 haben wir die größte Photovoltaikanlage in Nordhessen in Betrieb genommen“, erklärt Würfel Senior. Das decke zwar 64 Prozent des Stromverbrauches des Unternehmens ab, aber die Firma will noch weiter gehen.

„Wir wollen den überschüssigen Strom aus der PV-Anlage im Sommer in Wasserstoff umwandeln und im Winter rückverstromen, die Wärme nutzen wir dann zum Heizen. Dann stellen wir all unsere Energie selbst her“, erklärt Würfel. Die Wasserstoff-Idee will Weinmeister in Zukunft auch anderen Firmen näherbringen, erklärt der RP als er sich verabschiedet und auf den Weg zur Firma Zimmermann macht.

Herausforderungen für Unternehmen

Die Fenster- und Türenbauer im Seegel in Sontra können mit Plänen zu Mega-PV-Anlagen und Wasserstoff aber vorerst nichts anfangen – sie stehen noch vor ganz anderen Herausforderungen, erklärt Geschäftsführer Volker Spiering. „Unsere Hallen sind teils aus den 1990er-Jahren. Damals hat noch keiner an Solarenergie gedacht, die Hallendächer sind für die Last nicht ausgelegt“, erklärt er dem RP beim Gang über das Firmengelände.

Die beiden bleiben an einer Straße stehen, die mitten durch das Firmenareal führt. Die Straße Seegel, die die beiden Hallen voneinander trennt, ist mittlerweile stillgelegte, gleich daneben liegt der alte Bauhof der Stadt Sontra. Das Areal hat die Firma Zimmermann, in der 150 Menschen arbeiten, erst kürzlich gekauft. „Der Bauhof wird abgerissen und hier entstehen dann Parkplätze für die Lkw und Logistikfläche“, sagt Spiering. Insgesamt 10 000 Quadratmeter kommen so zusammen – fast anderthalb Fußballfelder. Die Firma wächst und das, obwohl sie in einer Sackgasse liegt.

35 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet Zimmermann inzwischen. Mit der Erweiterung der Firmenfläche und dem erwarteten Ausbau der Alutüren-Produktion könnte sich der in den nächsten Jahren noch steigern, so Spiering. Dabei besonders wichtig für den RP und die Region: Neue Arbeitsplätze sind geplant. Doch die sind gar nicht so leicht zu besetzen. „Wir haben in diesem Jahr keinen einzigen Azubi einstellen können“, bedauert Spiering. Die Nachwuchssuche wird zum Problem, der Fachkräftemangel trifft die Firma.

Sontras Bürgermeister Thomas Eckardt kennt das Problem: Damit lokale Firmen sich gegen große Ausbildungsbetriebe wie die Bundespolizei behaupten können, finden in Sontra nun auch Azubi-Messen für ausschließlich lokale Firmen statt.

Der Azubimangel in Sontra stimmt auch den RP nachdenklich, der die Sorgen und Probleme der Sontraer mit nach Kassel nimmt. Viel Zeit zum Grübeln bleibt ihm allerdings nicht, denn schon am nächsten Tag geht die Sommertour des Regierungspräsidenten weiter, mit sauberer Hose nach Korbach.

Schicke Fassaden brauchen viel Arbeit: In den Fertigungshallen der Firma Würfel in Sontra arbeitet ein Angestellter mit Zink, die Besuchergruppe um Regierungspräsident Mark Weinmeister hält dabei lieber Sicherheitsabstand. © Kim Hornickel

Regierungspräsident Mark Weinmeister (rechts) lässt sich bei lauten Maschinengeräuschen und molligen Temperaturen in den Fertigungshallen die Arbeit der Firma Zimmermann von Geschäftsführer Volker Spiering erklären. © Kim Hornickel