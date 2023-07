Miniatur-Herkules in Altenburschlaer Vorgarten

Den Herkules im Garten

+ © Lippe, Theresa Irmhild Heim-Diegel hält den Herkules-Nachbau ihres Vaters bis heute in Schuss. © Lippe, Theresa

Ganz so alt wie sein Vorbild ist er nicht: Seit rund 60 Jahren steht im Wanfrieder Ortsteil Altenburschla ein Herkules-Nachbau.

Altenburschla – Der Herkules ist als Kassels Wahrzeichen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Der gebürtigen Heldraer Albert Heim war in den 50er Jahren so von dem Monument begeistert, dass er es kurzerhand für den eigenen Vorgarten nachbaute. Gesehen hatte er den Herkules bis dato nur auf einer Postkarte.

„Mein Vater war fasziniert vom Herkules“, erinnert sich Irmhild Heim-Diegel. Die heute 70-Jährige weiß noch genau, wie ihr Vater rund zwei Jahre an der Miniatur-Version gewerkelt hat. „Im Jahr 1958 ist er fertig geworden“, ist sie sich sicher. Denn schon im Folgejahr war ein Bild des Altenburschlaer Herkules auf einer Postkarte abgebildet.

Altenburschla statt Kassel: Irmhild Heim-Diegel hat einen Herkules im Vorgarten

Auch wenn er es nicht so gezeigt hätte, ihr Vater sei sehr stolz auf seinen Herkules gewesen: „Er hat alles in Eigenregie entworfen und realisiert – die Baupläne, die Architektur, einfach alles.“

Das Wahrzeichen in Altenburschla war sogar beleuchtet und hatte funktionierende Wasserspiele, die die kleinen Treppenstufen hinunterliefen: „Allerdings bin ich inzwischen nicht mehr fit genug, um die Technik instand zu halten. Deshalb gibt es leider keine Wasserspiele mehr“, sagt die 70-Jährige. „Falls sich jemand findet, der mir dabei helfen könnte – das wäre einfach toll.“ Aus Draht und Zement hat Albert Heim damals seinen Herkules gebaut, die Steine drumherum stammen vom Heldrastein, weiß seine Tochter Irmhild.

+ Irmhild Heim-Diegel aus Altenburschla hat einen Miniatur-Herkules im Vorgarten stehen.Ihr Vater Albert hat das Kasseler Wahrzeichen 1958 selbst gebaut. © theresa lippe

Herkules: In Altenburschla steht seit über 60 Jahren ein Nachbau

Ihr kommen die Tränen, wenn sie an ihren Vater denkt: „Er ist bereits vor 34 Jahren verstorben, aber ich bleibe jeden Tag an unserem Herkules stehen und denke an ihn. Das ist ein tolles Erinnerungsstück“, so Irmhild Heim-Diegel. Doch nicht nur Irmhild kann sich bis heute über den Miniatur-Herkules freuen. „Bei Kindergeburtstagen im Dorf war der Herkules schon immer ein beliebtes Ziel bei der Schnitzeljagd“, sagt die Altenburschlaerin. Auch Touristen würden immer wieder stehenbleiben, das Monument bestaunen und Fotos schießen.“

Seitdem der Kasseler Herkules vor zehn Jahren zum Unesco Weltkulturerbe ernannt wurde, hätte auch ihr Herkules in Altenburschla mehr Besucher bekommen. „Mein Vater hatte aber auch schon damals die Unterstützung vom Bürgermeister. Der hat die Touristen mit dem Bus bis nach Altenburschla gefahren und an unserem Herkules aussteigen lassen“, erinnert sie sich.

+ Wacht über Altenburschla: der Mini-Herkules. © Lippe, Theresa

Altenburschla: Kassels Wahrzeichen in Miniaturversion

Erst als erwachsene Frau hätte sie den Kasseler Herkules in echt bestaunen können. „Meine Eltern hatten damals kein Auto. Aber als wir dann irgendwann nach Kassel gereist sind, um die große Version anzugucken, waren wir ziemlich beeindruckt“, berichtet Irmhild Heim-Diegel. „Schade, dass die Wasserspiele inzwischen so überlaufen sind.“

Welchen Herkules Irmhild Heim-Diegel lieber mag – das Original in Kassel, oder die Nachbildung ihres Vaters – das könne sie nicht so einfach beantworten. „Aber mein Vater hat viel Herz in sein kleines Monument gesteckt. Er würde sich wirklich freuen, wenn er wüsste, dass sein Herkules es nun, nach gut 60 Jahren. In die Zeitung geschafft hat“, zieht die 70-Jährige als Fazit.