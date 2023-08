Spende ermöglicht Einbau neuer Türen zum Sanitärbereich des Freibades in Datterode

Von: Emily Spanel

Martin Füllgraf und Diana Varsbotter sind glücklich mit der Optik des Sanitärbereichs – die neuen Türen wurden den alten in ihrer Farbgebung angeglichen. © Emily Hartmann

Die Türen: Niemand zählt, wie viele von ihnen wir tagtäglich öffnen, anlehnen oder hinter uns zuziehen.

Datterode – Sie sind einfach ganz selbstverständlich – und doch so besonders. Türen trennen und verbinden gleichermaßen. Sie vermitteln zwischen privat und öffentlich und als Außentüren im Winter zwischen kalt und warm.

Unzählige Male müssen die Türen des Sanitärbereichs im Freibad in Datterode in den vergangenen knapp 70 Jahren geöffnet und geschlossen worden sein – tatsächlich wurden sie seit Bestehen des Freibades in dem Ringgauer Ortsteil nie ausgewechselt. Gut getan hat das dem Holz, aus dem sie gefertigt waren, nicht – und die Feuchtigkeit tat ihr Übriges dazu. „Wir mussten nun dringend handeln“, sagt Diana Varsbotter, Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad.

Um die angefaulten Türen adäquat ersetzen zu können, kalkulierten die Mitglieder des Vereinsvorstandes mit Kosten in vierstelliger Höhe – „dieser Betrag war für einen kleinen Verein wie den unseren nicht ohne Weiteres zu stemmen“, erklärt Diana Varsbotter. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass weitere kostspielige Investitionen etwa in die Steuerungstechnik des Freibades anstehen.

Selbstlose Hilfe leistete nun Martin Füllgraf von dem gleichnamigen Unternehmen in Datterode, der die so dringend benötigten neuen Türen kurzerhand spendete. „Aus Verbundenheit zu unserem Freibad“, sagt Martin Füllgraf, „ist das eine Selbstverständlichkeit“. In enger Abstimmung aller Akteure wurden die neuen Türen den alten in der Farbgebung angeglichen – ganz bewusst, um den Charme des familiären Freibades zu erhalten.

Und wie viele Erinnerungen an einer zwar alten, aber eben so besonderen Tür hängen, zeigt ihre neue Verwendung: Statt im Müll landete sie aufgearbeitet als Deko in einem Datteröder Garten. (Emily Hartmann)