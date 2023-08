Der Eschweger Baubetriebshof kann mehr als nur Abfallentsorgung

Bei Wind und Wetter im Einsatz: (von links) Markus Zeuch, Markus Homeier und Simon Wehr haben im Winter dafür gesorgt, dass die öffentlichen Wege frei von Eis und Schnee sind. Im Sommer sind die Grünalagen dran. © Tobias Stück

Mehr als alle anderen Kommunen im Kreis sichert die Kreisstadt Eschwege die Daseinsvorsorge seiner Einwohner und der Umland-Gemeinden. Wir stellen heute den Baubetriebshof vor.

Eschwege – Sie sorgen unter anderem dafür, dass die Stadt und ihre Ortsteile nicht im Müll versinken: Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes in Eschwege erfüllen aber weit mehr Aufgaben im Auftrag der Stadt. Mit eigener Fahrzeugflotte, mehreren Handwerkseinrichtungen auf dem Betriebsgelände und Lagern mit Streusalz, Holzhackschnitzeln sowie unterschiedlichen Substraten ist der Betrieb breit aufgestellt.

Die Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung ist eine der wichtigsten Aufgaben, die die Stadt Eschwege im Gegensatz zu den Kommunen, die sich im Abfallzweckverband organisiert haben, in eigener Regie hält. In Eschwege ist die Abholung in fünf Bezirke gegliedert – inklusive der Stadtteile. Restmüll, Altpapier, Biomüll: Pro Tag sind zwei Müllwagen mit je zwei Mitarbeitern im Einsatz. „Die Menge an Müll verändert sich saisonal“, sagt Uwe Schäffer, Leiter des Baubetriebshofs. Im Sommer falle beispielsweise mehr Biomüll durch Rasen- und Grünschnitt an.

Uwe Schäffer © Scarlett Grebestein

Durchschnittlich entleeren die Mitarbeiter des Baubetriebshofes zwischen 600 und 900 Biomüll-Tonnen pro Bezirk am Tag. Das entspricht einem Gewicht von 18 Tonnen. Beim Papiermüll sind es pro Tag 1000 Mülltonnen. „Das liegt daran, dass die Abholung kostenfrei ist.“ Im vergangenen Jahr war das Gesamtgewicht des Restmülls am höchsten: Etwa 1970 Tonnen haben die Mitarbeiter des Baubetriebshofes eingesammelt. Etwas weniger machte der Bioabfall mit rund 1715 Tonnen aus. Beim Altpapier waren es 1433 Tonnen. Die Masse an Sperrmüll betrug im Jahr 2022 etwa 444 Tonnen.

Abgesehen vom Biomüll wird der Abfall nach Weidenhausen auf die Kreis-Mülldeponie gebracht. Dort wird der Abfall sortiert und entsprechend weiterverarbeitet. Der Bioabfall wird zu einer Mülldeponie nach Lohfelden gefahren.

Die Dienstleistungen

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes sind neben der Abfallentsorgung für Dienstleistungen aller Art zuständig. Dazu zählt die Pflege von Grünflächen im Stadtgebiet sowie die Stadt- und Straßenreinigung. Der städtische Friedhof am Höhenweg in Eschwege wird von zwei Mitarbeitern des Baubetriebshofes ganzjährig gepflegt.

Mit dem betriebseigenen Mähboot werden die Wasserpflanzen u.a. im Werratalsee und geschnitten. © Tobias Stück

Auch für den Winterdienst ist der Baubetriebshof zuständig. Zum Johannisfest und zum Open Flair holen die Mitarbeiter den Müll aus der Stadt sowie rund um das Werdchen ab und reinigen die Straßen. Wenn die Wasserpflanzen im Werratalsee zu stark wachsen, setzt der Baubetriebshof ein Mähboot ein. Weiterhin überprüfen die Mitarbeiter regelmäßig die städtischen Spielplätze.

Der Betrieb

Der Baubetriebshof ist ein Eigenbetrieb der Stadt Eschwege mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Betriebsgelände liegt ein wenig versteckt an der Georgstraße in Eschwege. Beschäftigt werden Schlosser, Schreiner, Kfz-Mechatroniker und Elektriker. Im Auftrag der Stadt führen sie Dienstleistungen aller Art aus, von der Abfallentsorgung über das Aufstellen von Verkehrsschildern bis hin zur Grünflächenpflege. „Außerdem sind wir auf Abruf für Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis tätig“, sagt Schäffer. Wenn etwa Feldwege gebaut werden sollen oder Gullys ausgesaugt werden müssen, können die Gemeinden den Baubetriebshof beauftragen. Auch Hessen Mobil gehört zu den Auftraggebern.

Das Gelände

Auf dem Gelände des Baubetriebshofes an der Georgstraße gibt es unter anderem eine Schreinerei und eine Schlosserei. Außerdem befindet sich dort eine Kfz-Werkstatt, in der die Fahrzeuge des Baubetriebshofes regelmäßig gewartet und im Bedarfsfall repariert werden. Dazu beschäftigt der Baubetriebshof eigene Kfz-Mechatroniker.

Für den Winter gerüstet: In diesem Lager befindet sich Streusalz. © Marius Gogolla

Um die Fahrzeuge betanken zu können, befindet sich hier eine betriebseigene Tankstelle. Ein Lagerraum für Verkehrsschilder aller Art gehört ebenso zur Ausstattung des Baubetriebshofes wie Lager für unterschiedliche Substrate, zum Beispiel Streusalz oder Holzhackschnitzel. Mit den aus Baumschnitt hergestellten Holzhackschnitzeln wird eine Hackschnitzelheizung betrieben. „Strom generiert wird durch PV-Anlagen, die sich auf einem der Dächer befinden“, sagt Schäffer. (Marius Gogolla)