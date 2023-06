Der Glasfaserausbau in Sontra hat begonnen - erste Firma verlegt Kabel

Von: Eden Sophie Rimbach

Teilen

Gepflasterte Gehwege lassen sich nah dem Verlegen des Glasfaserkabels schnell wiederherstellen. Hier sorgen Mitarbeiter der Firma Zener dafür. © eden Sophie rimbach

Zwei Firmen haben jetzt in Sontra mit dem Glasfaserausbau begonnen, Gehwege werden voraussichtlich doppelt aufgerissen.

Sontra – Der Glasfaserausbau in der Kernstadt Sontra ist in vollem Gange. Zeitgleich verlegen die Firma Zener für die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) und Soli Infratechnik für die Glasfaserplus Kabel in einer Tiefe von etwa 30 bis 40 Zentimetern. Somit gibt es in der Kernstadt einen doppelten Glasfaserausbau (wir berichteten).

„Die Stadt kann es nicht verhindern“, sagt Bürgermeister Thomas Eckhardt über den doppelten Ausbau, bei dem jede der beiden Firmen eigne Kabel verlegt und die aufgerissenen Bereiche danach jeweils neu asphaltieren lässt. Da jeder Anbieter einzeln für eventuelle Schäden haftbar ist, haben sich UGG und Glasfaserplus dagegen ausgesprochen, die Asphaltierung nur einmal und dann gemeinsam ausführen zu lassen.

Gehwege zeitweise nicht nutzbar

Insgesamt schreite der Bau gut voran, die Baukolonnen arbeiten auch bei starker Hitze und die Verständigung mit den Anwohnern funktioniere trotz Sprachbarrieren sehr gut. Da Gehwege entweder wieder mit Pflaster versehen oder direkt nach der Verlegung des Kabels provisorisch geschlossen werden, habe es bei der Befahrbarkeit von Grundstücken bislang keine Probleme gegeben. Doch mehrere Anrufe erhielt die Stadt Sontra von Bürgern, da die Gehwege zum Teil nicht nutzbar sind. Je nach Firma und Gehweg wird ein zirka zehn bis 30 Zentimeter breiter Streifen des Asphalts geöffnet. Bereiche von Straßen sind teilweise betroffen. Vor allem für Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen sind die Gehwege während der Arbeiten nicht oder schwer nutzbar. In einigen Bereichen müssen Fußgänge auf der Straße gehen.

Erste Asphaltierungsarbeiten sollen Anfang Juli beginnen

„Ganz Sontra ist eine Großbaustelle“, so Eckhardt. Die Firmen sind nicht gleichzeitig in einer Straße tätig. Asphaltiert wird, sobald ein ganzer Abschnitt bearbeitet wurde. Die ersten Asphaltierungsarbeiten sollen Anfang Juli beginnen. Aufgabe der Stadt sei dann, so Eckhardt, diese Arbeiten zu überwachen. Das werde eine Personalkraft der Verwaltung bis zum Abschluss der Arbeiten binden oder möglicherweise externe Unterstützung fordern. Wo an Gehwegen nur Randbereiche von etwa zehn bis 20 Zentimetern bleiben, werde man den Asphalt komplett erneuern. Jede der Oberflächen komplett zu optimieren oder beim zweiten Asphaltieren das barrierefreie Gestalten umzusetzen, werde nicht möglich sein. Das werden zukünftige Aufgaben der Stadt sein. Hintergrund ist, dass die Baufirmen zeitlich zu eng getaktet seien und die Anbieter die Asphaltierungsarbeiten nicht von Firmen für Straßenbau, sondern von den Kabelverlegern vornehmen lassen. Entsprechend verfügen sie über andere Maschinen.

Glasfaserplus plane, die Arbeiten in der Kernstadt noch in diesem Jahr zu beenden. Die UGG möchte nach Ende ihrer Arbeiten hier im März 2024 mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau der Sontraer Stadtteile beginnen. Die Stadt sei froh, dass damit in die Infrastruktur und die Telekommunikation investiert werde, und unterstütze entsprechend, wo sie kann. Was die Einschränkungen durch die Arbeiten an den Gehwegen angeht, werbe man um Verständnis, so Eckhardt. (Eden Sophie Rimbach)