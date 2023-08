SPD-Landesregierung will die mobile Arztpraxis weiter unterstützen

Von: Theresa Lippe, Carolin Eberth

Im Medibus in Weißenborn: Karina Fissmann (von links), Dr. Ulrich Paul, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken. © privat

Der Kampf um die Fortführung des zunächst als dreijähriges Pilotprojekt eingeführten Medibusses verlangte den betroffenen Kommunen und anderen Unterstützern vor zwei Jahren viel Durchhaltevermögen ab – führte aber letztlich zum Erfolg.

Weißenborn – 2021 wurde die Finanzierung der rollenden Hausarztpraxis, die unter anderem Nentershausen und Cornberg versorgt, bis 2024 gesichert. Aber darüber hinaus? Falls die SPD die nächste hessische Regierung führt, soll der Medibus bleiben, „solange eine hausärztliche Versorgung in vielen Kommunen noch nicht gewährleistet ist“. Eine SPD-Landesregierung werde die mobile Praxis „in jedem Fall unterstützen“. Das sagte Spitzenkandidatin Nancy Faeser bei einem Wahlkampftermin in Weißenborn im Werra-Meißner-Kreis.

Das derzeit von Kai Klose (Grüne) geführte Hessische Ministerium für Soziales und Integration hatte 2021 mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, den beiden Landkreisen Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg sowie den Kommunalvertretungen des Interkommunalen Zweckverbands Sontra-Herleshausen-Nentershausen die Fortführung des Busses vereinbart – derzeit befristet bis 2024. Dafür stellt das Land 1,4 Millionen Euro bereit.

Die örtliche SPD-Landtagsabgeordnete Karina Fissmann, die wieder Direktkandidatin im Wahlkreis Rotenburg ist, begrüßte bei dem Termin neben Faeser auch die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken. Viele Mandatsträger aus den Landkreisen Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg kamen an die Halle in der Aue, um ihrem Anliegen, das Projekt Medibus fortzuführen, Ausdruck zu verleihen, berichtet Fissmann in einer Pressemitteilung.

Mit dabei war auch die parteilose Cornberger Bürgermeisterin Katja González Contreras. Dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken die Wichtigkeit des Medibusses anerkennen und ihn sich in Weißenborn persönlich angeschaut haben, sieht González Contreras als sehr positives Zeichen.

„Schließlich läuft das Projekt 2024 aus, der Bedarf an ärztlicher Versorgung in unserer ländlichen Region ist weiterhin nicht gedeckt und deshalb muss das Projekt dringend weitergeführt werden“, sagt die Cornberger Bürgermeisterin.

Die Veranstaltung sei hierfür ein guter Rahmen gewesen, um die Wichtigkeit des Medibusses herauszustellen. „Und ich denke, das hat auch gut geklappt“, sagt Katja González Contreras und ist zuversichtlich, dass der Appell gehört wird.

„Der Medibus muss solange bleiben, bis Medizinische Versorgungszentren und Arztpraxen entstanden sind und sich Ärzte in den betroffenen Kommunen niedergelassen haben“, betont Karina Fissmann. Deswegen sei der Medibus momentan noch von großer Bedeutung für die Kommunen, in denen Hausarztsitze unbesetzt seien.

Faeser nutzte den Termin auch dazu, um auf andere Themen zu verweisen, bei denen sie eine Verbesserung im Falle eines SPD-Wahlsieges versprach. Die medizinische Grundversorgung in Krankenhäusern oder durch medizinische Versorgungszentren, eine auskömmliche Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie die Sicherstellung der Mobilität in allen Kommunen seien wesentliche Herausforderungen, denen sich die Sozialdemokraten in Regierungsverantwortung stellen würden, betonte Faeser.

Mit Blick auf die Krankenhausfinanzierung kritisierte sie den aus ihrer Sicht zu geringen Investitionszuschuss, den das Land mit 18,9 Millionen leiste. Faeser versprach, Ungleichgewichte zwischen Stadt und Land aufzulösen und für eine gerechtere Verteilung zu sorgen. Zu einer guten Infrastruktur gehöre auch, dass sich das Land zu zwei Dritteln an den Kinderbetreuungskosten beteiligen müsse.

Die Sozialdemokraten wollen die Kommunen stärken, indem sie ihre finanziellen Voraussetzungen verbessern. „Wir optimieren den kommunalen Finanzausgleich und sorgen für einen fairen Ausgleich zwischen Städten und Gemeinden“, zieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Fazit. Fotos: carolin eberth