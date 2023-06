Willkommensagentur Kompass will mit „Ab auf’s Land“ Lust auf die Region machen

Von: Juliane Preiß

Schön hier: Das denken viele, wenn sie das erste Mal in den Werra-Meißner-Kreis kommen. Doch Natur allein kann ja nicht ausschlaggebend sein für einen Umzug in die Region. Aus welchen Gründen Menschen hier landen, darüber erzählt der Podcast „Ab auf’s Land“. © Heiko Kniese/nh

Der Werra-Meißner-Kreis hat jetzt einen Podcast. In „Ab auf’s Land“ erzählen Menschen ihre Geschichte, wie sie in der Region gelandet sind, was sie hier mögen und was vielleicht auch nicht.

Eschwege – Initiiert hat den Podcast die Willkommensagentur Kompass, die Neubürger und Rückkehrer betreut. Michaela Schmidt und Matthias Nolte sprechen über ihre Arbeit in der Agentur und warum ein Podcast, eine Audiodatei, die man im Internet herunterladen und anhören kann, auch Werbung für die Region ist.

Braucht der Werra-Meißner-Kreis einen Podcast?

Michaela Schmidt: Unbedingt. Vielleicht nicht der Werra-Meißner-Kreis, aber die Menschen hier, die sich für ihn interessieren oder vielleicht auch noch nie von ihm gehört haben. Wir sind überzeugt, dass wir so die Zielgruppe erreichen, die wir auch mit der Willkommensagentur ansprechen.

Wer ist denn eure Zielgruppe?

Matthias Nolte: Wir grenzen unser Angebot nicht ein. Alle, ob Neubürger oder Rückkehrer, die ein Anliegen haben, Hilfe oder Beratung brauchen, können sich an uns wenden.

Und mit welchen Anliegen beziehungsweise Fragen kommen die Leute zu euch?

Schmidt: Das ist ganz unterschiedlich und sehr individuell. Meist sind es ganz alltägliche Anliegen: Wo kann ich meine Kinder in die Kita oder in die Schule schicken? Wie finde ich eine Wohnung? Was gibt es für Kultur- oder Freizeitangebote? Ein junges Ärztepaar aus Mittelhessen, das gerade im Praktischen Jahr steckt, will hier im Kreis ein Haus bauen und hat etliche Fragen dazu, aber keine Zeit, sich auf die Distanz da selbst drum zu kümmern. Wir rufen bei Ämtern an und geben die Infos weiter. Wir erfüllen quasi eine Scharnierfunktion zwischen den Menschen und den Behörden.

Nolte: Ein aktuelles Beispiel ist ein Niederländer, der einen Campingplatz im Werra-Meißner-Kreis übernommen hat. Er hat uns nach Freizeitaktivitäten gefragt.

Wem nützt eure Arbeit noch?

Schmidt: Den Arbeitgebern der Region. Wir haben eine Box zusammengestellt mit Informationen über den Werra-Meißner-Kreis und die können Arbeitgeber bei uns bestellen. In Bewerbungsgesprächen geben sie diese an potenzielle Arbeitnehmer und damit auch Neubürger aus. Das dient auch der positiven Außendarstellung des Kreises.

Man könnte ja meinen, Rückkehrer, also Leute, die hier aufgewachsen sind oder mal gelebt haben, kennen sich hier aus. Was brauchen die denn überhaupt für Hilfe?

Schmidt: Wenn man lange weg war, vielleicht zwölf, fünfzehn Jahre, gibt es die Strukturen, die man kannte, gar nicht mehr. Oder du verlässt den Werra-Meißner-Kreis für deine Ausbildung und kommst zurück mit einer kleinen Familie, dann hast du ganz andere Fragestellungen, andere Bedürfnisse. Ich bin selbst Rückkehrerin und hätte mir in manchen Bereichen Hilfe gewünscht. Das war für mich auch der Anreiz, diese Agentur mit aufzubauen.

Willkommensagenturen wie Kompass gibt es mittlerweile viele in der Bundesrepublik.

Schmidt: Das stimmt. Wir sind mit vielen ländlichen Willkommensagenturen vernetzt und tauschen uns aus. Beispielsweise im Netzwerk „Hüben und Drüben“. Die Frage, die sich für alle Willkommensagenturen stellt, ist die der Finanzierung. Das ist gut, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. Wir sind an die Wirtschaftsförderung angeschlossen, das macht für uns und viele andere Regionen Sinn.

Ist der Rückzug aufs Land ein Trend?

Schmidt: Definitiv. Es gibt ja auch einen Wettbewerb zwischen den Landkreisen. Jeder möchte gut ausgebildete Menschen anziehen. Unsere Willkommensagentur leistet einen enorm wichtigen Beitrag. Die Agentur ist die Einflugschneise in unsere Region. Das heißt: Wir helfen den Menschen beim Ankommen, zeigen die Vorzüge des Kreises auf und reichen Unternehmen, Kommunen und Zuziehenden eine helfende Hand. Das spiegelt sich auch in den Feedbacks zu unserer Arbeit wider: „Wir sind auf den Werra-Meißner-Kreis aufmerksam geworden, weil ihr da seid und unterstützt!“, hören wir oft.

Nolte: Ich würde es noch nicht Konkurrenzkampf nennen, aber es ist das, worauf es hinauslaufen wird. Wir müssen im Werra-Meißner-Kreis gucken, wie wir gut ausgebildete Menschen anziehen können, Ärzte, Pflegekräfte, und andere Fachkräfte. Unsere Aufgabe ist es auch, zu zeigen, weshalb der Werra-Meißner-Kreis für solche Menschen attraktiv ist. Und da passt der Podcast natürlich perfekt.

Man muss erwähnen, dass ich mit der Idee eines Podcasts zu euch gekommen bin. Ihr wart sofort begeistert. Zusammen haben wir überlegt, mit wem man für den Podcast sprechen könnte, wer das hören würde, wie er heißen soll.

Nolte: „Ab auf’s Land“ trifft es ziemlich genau. Und mit dem Untertitel „Über das Zurückkehren und Ankommen im Werra-Meißner-Kreis“ ordnet man das Ganze dann noch mal örtlich ein.

Was wollt ihr mit dem Podcast erreichen?

Schmidt: Tatsächlich Werbung für die Region. Wir können Menschen von außerhalb zeigen, hey, der Werra-Meißner-Kreis ist cool. Es gibt schon viele andere, die den Schritt hierher gewagt haben. Die erzählen im Podcast ihre Geschichte. Und vielleicht kann man dem einen oder anderen so auch Mut machen, nach dem Motto, andere haben es geschafft, du kannst es auch versuchen, es tut nicht weh.

Nolte: Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert doch am besten, und der Podcast kommt dem sehr nahe. Unabhängig davon sind es natürlich immer spannende persönliche Geschichten, die Leute erzählen aus ihrem Leben, was sie hierhergetrieben hat.

„Ab auf’s Land“ erzählt vom Zurückkehren und Ankommen

Eschwege – Der Werra-Meißner-Kreis liegt vielleicht in der Mitte Deutschlands, vom Nabel der Welt ist er aber weit entfernt. Was verschlägt die Menschen dennoch hierhin? Warum kommen die, die vor Jahren wegzogen sind, zurück, warum schlagen solche, die nie hier waren, ihre hier Zelte auf?



In dem neuen Podcast „Ab auf’s Land“ plaudert die WR-Redakteurin und freie Journalistin Juliane Preiß mit ihren Gästen übers Weggehen, Zurückkommen, Ankommen, über das, was hier nervt oder das was, besonders ist. Es ist eine bunte Mischung an Menschen, die im Podcast ihre persönliche Geschichte erzählen. Sie kehren zurück zu ihren Wurzeln oder probieren im Werra-Meißner-Kreis etwas ganz Neues aus.



Juliane Preiß ist selber Rückkehrerin, nach 20 Jahren und verschiedenen Stationen in der halben Weltgeschichte hat es sie wieder in die Region verschlagen. Einiges ist ihr hier noch bekannt, vieles aber neu. Sie war neugierig, wem es ähnlich geht. Außerdem sei sie „süchtig nach Geschichten“: „Viele Menschen denken, sie haben nichts zu erzählen. Das stimmt aber nicht. Alle haben was zu erzählen und bei den meisten ist die persönliche Geschichte ziemlich spannend.“



Aufgenommen wird der Podcast nicht im Studio, sondern an Orten, die die Gäste selber wählen. Das kann am heimischen Küchentisch sein, die Schäferhalle am Eschweger Leuchtberg oder die Lieblingskneipe.



Die ersten beiden Podcast-Folgen sind bereits online. In der ersten berichtet der gebürtige Niederrheiner Florian, 42 Jahre, warum er es in Berlin nicht mehr ausgehalten hat. Dass er und seine Familie dann im Werra-Meißner-Kreis gelandet sind, war ziemlich großer Zufall oder wie er sagt: „eine glückliche Fügung.“ Die zweite Folge handelt von Manuela (56 Jahre). Sie ist der Liebe wegen in die Region gezogen, hatte einige Anlaufschwierigkeiten und will jetzt aber auf keinen Fall mehr weg.



Nachhören kann man den Podcast auf den bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, Podimo, Google Podcast und Deezer, zudem auf der Internetseite der Agentur Kompass und auf ab-aufs-land.podigee.io. Auch der Rundfunk Meißner, der die Produktion technisch und mit Knowhow unterstützt, wird der Podcast zu hören sein. Über die genauen Sendezeiten und die folgenden Episoden informieren wir. (Von Juliane Preiß )