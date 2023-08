Der Weg des Abwassers: Das sind die Aufgaben im Zentralklärwerk der Stadt Eschwege

Von: Marius Gogolla

Die zwei Nachklärbecken auf dem Gelände des Zentralklärwerkes in Eschwege: Aus ihnen fließt das gereinigte Wasser hinaus und wird in die Wehre geleitet. Das linke Becken wird momentan gereinigt und an manchen Stellen ausgebessert. © Marius Gogolla

Mehr als alle anderen Kommunen im Kreis sichert die Kreisstadt Eschwege die Daseinsvorsorge ihrer Einwohner und der Umland-Gemeinden. Wir stellen die Einrichtungen nach und nach vor. Heute: das Zentralklärwerk.

Eschwege – Kurz die Spülung drücken, ein leises Plätschern – und schon sind Klopapier und die restlichen Hinterlassenschaften in der Toilette weg. Rausgespült und nicht mehr gesehen. Beim Händewaschen wird natürlich Seife verwendet, damit auch alles sauber wird. Das benutzte Wasser fließt dabei still in den Abfluss. Doch was passiert mit dem Abwasser der Eschwegerinnen und Eschweger?

Es fließt durch Rohre hinein in Kanäle und landet im 1975 erbauten Zentralklärwerk in Eschwege – dort wird es gereinigt und wieder in den natürlichen Kreislauf des Wassers eingespeist. 20 Mitarbeiter, darunter das Team von der Kanalreinigung, sind im Zentralklärwerk angestellt.

35.000 Haushalte

Im Zentralklärwerk der Stadt Eschwege, der größten Kläranlage im Werra-Meißner-Kreis, fließt das Abwasser von rund 35 000 Haushalten zusammen – inklusive dem von Industrie- und Gewerbebetrieben. Jede Spülung in der Kernstadt sowie in allen Ortsteilen Eschweges sowie aus den Gemeinden Meinhard, Meißner, Berkatal und Aue landet im Eschweger Klärwerk.

„Es sind gewaltige Mengen an Abwasser, die hier ankommen“, sagt Betriebsleiter Thomas Bergner. „Im Juli dieses Jahres waren es zum Beispiel rund 7000 Kubikmeter, was sieben Millionen Liter sind.“ Umgerechnet entspricht das einer Abwassermenge von über 225.000 Litern pro Tag.

Ratten

Dabei ist ein Großteil des Abwassers, wie der Name schon suggeriert, einfach nur Wasser – der Rest setzt sich zusammen aus Fäkalien, Urin, Toilettenpapier und anderen Dingen, die fälschlicherweise in der Toilette oder im Abfluss landen.

„Gerade Lebensmittel sind problematisch“, sagt Bergner. „Denn die locken Ratten an, die sich in der Kanalisation vermehren und zu einem Hygiene-Problem werden können.“ Erst dann, wenn die Ratten aus der Kanalisation herauskommen und beispielsweise in der Eschweger Innenstadt unterwegs sind, werden sie für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar.

Grobe Reinigung

Doch nicht nur Lebensmittel landen in der Toilette. Auch andere Dinge, die dort nicht hineingehören, kommen mit dem Abwasser im Rohrwasserpumpwerk des Zentralklärwerkes an. Mittels Schnecken, spiralförmigen Gebilden aus Metall, wird das Abwasser etwa drei Meter hoch zum Feinrechen befördert. Dort werden grobe Partikel aussortiert – unter anderem Feuchttücher, Tampons, Windeln und die ein oder andere tote Ratte.

Diese Partikel werden zur Mülldeponie nach Weidenhausen gebracht. „Alles, was im Feinrechen landet, wird von uns entsorgt“, erklärt Bergner. „Den meisten Bürgerinnen und Bürgern ist wohl nicht bewusst, dass sie die Entsorgungskosten mittragen. Wer also Dinge in die Toilette schmeißt, die nicht hineingehören, trägt zur Erhöhung der Entsorgungskosten bei.“

Stromerzeugung

Nach dem Aussortieren der groben Partikel landet das Abwasser im sogenannten Sandfang. Feine Feststoffe wie Sand, Steine oder Glassplitter werden dort vom Wasser getrennt. In Vorklärbecken kommt es zum Abzug des Primärschlammes. Im betriebseigenen Faulturm wird der Schlamm verwendet, um Klärgas herzustellen. Dieses wiederum wird im Blockheizkraftwerk des Zentralklärwerkes zu Strom und Wärme umgewandelt – und dient so der Beheizung des Klärwerkes. Nach der Nutzung im Faulturm wird der Schlamm, etwa 3000 Tonnen pro Jahr, gepresst und in der Landwirtschaft eingesetzt.

Das nun schon grundgereinigte Abwasser fließt anschließend in Belebungsbecken, in denen sich mit Bakterienmasse angereicherter Belebtschlamm befindet. Die Bakterien bauen die im Abwasser enthaltenen Schmutzstoffe weiter ab. In der Nitrifikation wird Stickstoff-Nitrat, ein Schadstoff, durch die Umwandlung zu ungefährlichem Stickstoff abgebaut, der anschließend an der Wasseroberfläche in die Atmosphäre entweichen kann. In zwei großen Nachklärbecken setzt sich der Schlamm wieder ab. Aus den Becken fließt dann gereinigtes Wasser, das in die Wehre eingeleitet wird.

Gesundheit

Zum Schutz der Gesundheit ziehen sich die Mitarbeiter morgens ihre Arbeitskleidung an. „Wegen des Infektionsrisikos darf die Arbeitskleidung nicht mit nach Hause genommen werden“, sagt Mitarbeiter René Geissler. „Und bei speziellen Arbeiten, wie etwa auf dem Faulturm, wo Methan austritt, tragen wir Schutzmasken.“ Ob er sich Gedanken macht, dass das Krankheitsrisiko durch die Arbeitsbedingungen erhöht ist? „Ich bin jetzt seit 15 Jahren hier. Klar macht man sich Gedanken, wenn Kollegen Krebs bekommen oder früher als gewöhnlich versterben. Man sollte sich gut schützen.“

Führungen werden im Zentralklärwerk angeboten. Infos unter Tel. 0 56 51/1 39 00.

Weitere Infos zum Zentralklärwerk unter eschwege.de

Mithilfe des Feinrechens werden grobe Partikel aus dem Abwasser gefiltert. Unter anderem landen hier Tampons, Essensreste und Feuchttücher. © Marius Gogolla

Sorgen für sauberes Wasser: (von links) Jörg Hartmann, Stefan Malsch-Spitzer, Betriebsleiter Thomas Bergner, René Geissler, Ben Seiwert und Auszubildender Hendrik Schindler. © Marius Gogolla

Schnecken befördern das Abwasser weiter. © Marius Gogolla