Deutsche Bank verlässt Eschwege

Von: Emily Spanel

Seit 1963 in bester Innenstadtlage angesiedelt: Zum Februar 2024 verlässt die Deutsche Bank Eschwege. © Emily Hartmann

Eschwege – Die Filiale der Deutschen Bank an der Eschweger Forstgasse wird geschlossen. Voraussichtlich Ende Februar des kommenden Jahres wird sie mit der Deutschen-Bank-Filiale in Mühlhausen (Thüringen) am Untermarkt 27 zusammengelegt. Das bestätigt ein Sprecher der Bank auf Anfrage unserer Zeitung.

„Wir überprüfen als Deutsche Bank unsere Standorte kontinuierlich hinsichtlich vorhandener Optimierungsmöglichkeiten und wirtschaftlicher Erwägungen“, erklärt der Unternehmenssprecher. Wesentlichen Einfluss habe dabei die Tatsache, dass sich der Markt sowie das Verhalten der Kundinnen und Kunden in Zeiten der Digitalisierung deutlich verändert hätten. So würden tägliche und immer häufiger auch anspruchsvolle Bankgeschäfte zunehmend über das Online-, Telefon- und auch Video-Banking getätigt.

Vor diesem Hintergrund werden die Berater aus Eschwege künftig das Filialteam der Deutschen Bank im thüringischen Mühlhausen verstärken. „Durch die Bündelung unserer Beratungskompetenz in Mühlhausen werden den Kundinnen und Kunden – neben den bisherigen Möglichkeiten – weitere Experten zu allen Bankgeschäften zur Verfügung stehen“, erklärt der Sprecher der Deutschen Bank.

Kunden werden persönlich informiert

Für die gebührenfreie Bargeldversorgung können Kunden der Deutschen Bank Eschwege künftig unter anderem die Geldautomaten der Cash-Group-Banken in der Region kostenfrei nutzen; dazu zählt beispielsweise die Commerzbank in Eschwege. „Zusätzlich bieten viele Shell-Tankstellen und Supermarkt-Kassen in Eschwege und der Region einen kostenlosen Bargeld-Service an“, heißt es vonseiten der Deutschen Bank.

Die Eschweger Filiale in zentraler Innenstadtlage besteht seit dem Jahr 1963. Aktuell sind dort fünf Mitarbeiter beschäftigt. Sie haben bereits damit begonnen, ihre Kunden über die im Jahr 2024 bevorstehenden gravierenden Änderungen zu informieren.

Erst im Juli des vergangenen Jahres hatte die Postbank den Standort Eschwege verlassen und ihre Filiale an der Reichensächser Straße aufgegeben. Auch die Sparkasse Werra-Meißner hat zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen ihre Filialstruktur verändert. Trends zu mehr Onlinebanking, weniger Bargeld und mehr digitaler Beratung beobachten alle Kreditinstitute schon seit längerer Zeit.

